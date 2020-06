Certificazione linguistica esami online russo/inglese/tedesco

ICOTEA, anche in questa fase pandemica, deve essere valorizzata per il ripensamento dei servizi formativi che già da anni aveva intrapreso. Oltrepassando i metodi di istruzione tradizionali e uniformi per andare verso l’utilizzo di moderni e innovativi strumenti didattici più concreti e aperti alle esigenze personali di ognuno.

ICOTEA, introduce e produce una crescita organizzativa dei programmi didattici grazie agli strumenti digitali e a una piattaforma multimediale che danno un volto nuovo non solo ai progressi dell’istruzione ma che delineando un sistema formativo, come blended learning, applicabile anche per la conoscenza delle lingue. ICOTEA, infatti, ti permette di ottenere una qualificazione nelle lingue più praticate come Inglese, Tedesco e ultimamente anche in Russo.

Se cerchi un sistema di insegnamento definito nei suoi obiettivi fondamentali e speciali che si attua con efficienza in tanti percorsi e corsi ma soprattutto per quanto riguarda la certificazione linguistica degli esami di lingue straniere, trovi ICOTEA quale SSML (Scuola Superiore per Mediatori Linguistici) ed Ente di Alta Formazione accreditato dal Ministero. Potrai assicurarti un insegnamento che mira a esaltare le tue competenze, a valorizzare la tua voglia di distinguerti e di perfezionarti grazie alle certificazioni linguistiche a seguito dei rispettivi esami da sostenere.

Con gli attestati rilasciati da ICOTEA e riconosciuti in ambito internazionale, potrai comprovare il tuo livello al fine di migliorare le tue prospettive nello studio e nel mondo del lavoro. Il valore delle conoscenze linguistiche è indubbiamente un supporto in più per “sfondare” con successo nella vita.

Se vuoi avere un’occasione per valorizzare formalmente la tua preparazione, approfondisci e comprova grazie a ICOTEA le tue abilità linguistiche. ICOTEA, con la formazione a distanza ti dà l’opportunità di aprire la mente verso nuove prospettive e in molteplici direzioni. Così come sostenuto da un proverbio Ceco, “Imparate una nuova lingua e avrete una nuova anima”.

Dunque, preparati alla crescita morale intellettuale attraverso l’uso di materiale appositamente costruito per accompagnare e promuovere anche lo sviluppo linguistico. ICOTEA, grazie alla sua piattaforma, offre una formazione centralizzata sulle tue esigenze formative, approfitta delle strumentazioni didattiche a distanza utili per ottenere continuità tra ciò che è istruzione/formazione e famiglia/lavoro.

Potrai fare esercitazioni in vista dell’esame, confrontarti col Tutor e ottimizzare le tue competenze nelle lingue. Scopri le certificazioni linguistiche adatte a te su https://bit.ly/3cWpAjL

