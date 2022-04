Che differenza c’è tra GAE e GPS?

Nel video di oggi parleremo delle due graduatorie conosciute ai docenti, quelle ad esaurimento (Gae) e quelle provinciali supplenze (Gps) e quali sono le differenze tra le due.

Graduatorie ad esaurimento

Nelle GAE sono iscritti i docenti in possesso di abilitazione all’insegnamento. Queste graduatorie sono utilizzate sia per l’assunzione in ruolo che per le supplenze (ovvero i contratti a tempo determinato).

Le Gae sono strutturate su base provinciale, aggiornate ogni tre anni e sono chiuse all’inserimento di nuovi aspiranti. In pratica, un neo laureato non si potrà iscrivere.

Graduatorie provinciali

Le GPS valgono due anni e consistono in due fasce di appartenenza.

La prima fascia è per gli aspiranti in possesso di:

abilitazione per le graduatorie dell’Infanzia, primaria, I grado e II grado e personale educativo

specializzazione per le graduatorie di sostegno.

La seconda fascia è per gli aspiranti non abilitati e non specializzati che non rientrano nella categoria precedente.

Le GPS servono per coprire le supplenze fino al 31 agosto e fino al termine delle attività didattiche.