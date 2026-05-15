Che differenza c’è tra prima e seconda fascia GPS? Chi può inserirsi e quali titoli occorrono

Ogni biennio, dal 2020, anno in cui sono state istituite le GPS, il Ministro dell’Istruzione e del Merito in carica, emana un’Ordinanza con la quale detta le procedure per consentire ai docenti interessati di iscriversi e aggiornare non solo le graduatorie provinciali, ma anche quelle d’istituto per il conferimento delle supplenze.

Suddivisione delle GPS

Con l’istituzione delle GPS (Graduatorie Per le Supplenze) sono state formate due distinte graduatorie per singola provincia, una di prima e una di seconda fascia sia per posto comune sia per posto di sostegno, per ogni ordine e grado di scuola; alle quali possono iscriversi i docenti in possesso dei relativi requisiti.

Prima fascia posto comune scuola dell’infanzia e primaria

La prima fascia per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e primaria è costituita dagli aspiranti docenti in possesso:

• Dell’abilitazione conseguita presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria;

• Del diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale;

• Del diploma conseguito a seguito della frequenza dei corsi quadriennali o quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, iniziati entro l’a.s. 1997/1998, incluso il titolo di diploma di sperimentazione a indirizzo linguistico;

• Diploma abilitante per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia conseguito all’estero, valido quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuto in Italia.

Seconda fascia posto comune scuola dell’infanzia e primaria

La seconda fascia per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e primaria è costituita dagli studenti iscritti al terzo al quarto e al quinto anno della facoltà di scienze della formazione primaria che abbiano conseguito 150 crediti formativi.

Seconda fascia posto comune educazione motoria scuola primaria

La seconda fascia concernenti i posti di educazione motoria nella scuola primaria è costituita dagli aspiranti docenti in possesso di una delle seguenti lauree magistrali o titoli di studio equiparati alle sotto elencate lauree:

• Laurea magistrale conseguita nella classe LM-67 «Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate»

• Laurea magistrale conseguita nella classe LM-68 «Scienze e tecniche dello sport»

• Laurea magistrale conseguita nella classe LM-47 «Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie».

Prima fascia posto comune scuola secondaria

La prima fascia per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado, è costituita dagli aspiranti docenti in possesso, oltre che del titolo specifico d’insegnamento per una determinata classe di concorso di un’abilitazione all’insegnamento:

• Conseguita in Italia anche a seguito della frequenza dei corsi abilitanti previsti dal decreto del 4 agosto 2023;

• Conseguita all’estero, valida nel paese ove è stata conseguita e riconosciuta valida in Italia.

Seconda fascia posto comune scuola secondaria

La seconda fascia è costituita dagli aspiranti docenti in possesso di:

• Un titolo di studio costituente titolo di accesso alla specifica classe di concorso secondo la normativa vigente;

• Un titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto equipollente in Italia.

Prima fascia sostegno scuola secondaria

La prima fascia, distinta per i relativi gradi di istruzione della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado, è costituita dagli aspiranti docenti in possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno nel relativo grado;

Seconda fascia sostegno scuola secondaria

La seconda fascia è costituita dagli aspiranti docenti, privi del relativo titolo di specializzazione, che entro l’anno scolastico precedente a quello di presentazione della domanda per l’inclusione nelle GPS abbiano maturato tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado e che siano in possesso:

• Per la scuola dell’infanzia e primaria, del relativo titolo di studio abilitante;

• Per la scuola secondaria di primo e secondo grado, dell’abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado.