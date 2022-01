Che fine hanno fatto i soldi per gli aumenti stipendiali?

Gentile Redazione,

volevo chiedere se i miliardi destinati al Contratto scuola 2019-2021, sono stati usati per armonizzare le bollette del gas.

Al di là dell’ironia, che dimostra il paradosso nel quale è caduta da decenni la scuola (un contratto tra il 2008 e il 2021) e i suoi lavoratori, ritengo che la scomparsa dall’Agenda di questo importante argomento, figlio di uno sciopero al 6% di partecipazione, dimostra, purtroppo la condizione dei docenti, quasi da tutti accettata come inevitabile, che allontana sempre di più, come autodifesa, gli insegnanti, anche se è difficile ammetterlo, dall’impegno educativo e formativo.

La Burocrazia e il mancato riconoscimento sono, infatti, le potenti cause di una perdita di identità, molto pericolosa per le sorti civili del nostro Paese, anche se nessuno ne parla o se si discute di questo lo si fa in maniera imprecisa e pretestuosa, si veda il recente intervento di Umberto Galimberti sul ruolo dell’insegnante.

Dionisio Zamperini