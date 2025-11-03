Che giorno iniziano le vacanze di Natale? Le date regione per regione

Con l’avvicinarsi delle festività, studenti e famiglie cominciano a chiedersi quando inizieranno le vacanze di Natale per l’anno scolastico 2025/2026.
Come ogni anno, le date variano leggermente da una regione all’altra, anche se la maggior parte delle scuole italiane chiuderà tra il 22 e il 24 dicembre 2025 e riaprirà il 7 gennaio 2026.
In merito alla riapertura, fa eccezione la regione Sicilia, che concluderà le festività il 7 gennaio, con ripresa delle lezioni l’8 gennaio.
Per studenti, insegnanti e famiglie, saranno dunque circa due settimane di pausa tra luci, regali e relax in vista del nuovo anno.
Ecco, nel dettaglio, il calendario delle vacanze natalizie in tutte le regioni italiane.
Nord Italia
- Piemonte – dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
- Valle d’Aosta – dal 24 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
- Lombardia – dal 23 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
- Veneto – dal 24 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
- Trento – dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
- Bolzano – dal 24 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
- Friuli Venezia Giulia – dal 23 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
- Liguria – dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
- Emilia-Romagna – dal 24 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
Centro Italia
- Toscana – dal 24 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
- Umbria – dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
- Marche – dal 23 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
- Lazio – dal 23 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
- Abruzzo – dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
Sud Italia e Isole
- Molise – dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
- Campania – dal 23 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
- Puglia – dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
- Basilicata – dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
- Calabria – dal 23 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
- Sicilia – dal 23 dicembre 2025 al 7 gennaio 2026
- Sardegna – dal 23 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026