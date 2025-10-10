Home Concorsi Chi può accedere al concorso docenti 2025? La novità: può partecipare con...

Chi può accedere al concorso docenti 2025? La novità: può partecipare con riserva chi consegue Tfa o 60 Cfu entro il 31 gennaio

Di
Redazione
-
CONDIVIDI

Concorso docenti Pnrr 3, ci siamo: il bando è stato pubblicato oggi. Ma chi può partecipare? Sarà possibile la partecipazione con riserva, per i candidati iscritti ai corsi di specializzazione sul sostegno promossi e organizzati dall’INDIRE e i candidati iscritti ai corsi abilitanti per il conseguimento dei 60 CFU, a condizione di sciogliere la riserva entro il 31 gennaio del 2026.

Requisiti di accesso

A differenza delle tornate precedenti, non c’è più la fase straordinaria che permetteva la partecipazione con riserva a chi stava conseguendo l’abilitazione (ad esempio, avendo preso 30 CFU su 60). 

  • Posti Comuni (Requisito 1): Essere abilitati (avere un’abilitazione specifica sulla classe di concorso per cui si concorre), anche se non si possiede servizio.    
  • Posti Comuni (Requisito 2): Chi non è abilitato deve avere almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque anni, di cui almeno uno specifico sulla classe di concorso per cui sta partecipando.    
  • Posti di Sostegno: Occorre la specializzazione (conseguita tramite TFA o all’estero e riconosciuta). Se la specializzazione è stata conseguita all’estero ma è riconosciuta, si partecipa senza riserva; se è stata presentata domanda di riconoscimento, si partecipa con riserva.    
  • ITP (Insegnanti Tecnico Pratici): Potranno ancora partecipare con il solo diploma, poiché la possibilità di utilizzare il diploma per le procedure concorsuali è stata prorogata.    
  • Partecipazione con Riserva: È concessa solo a chi al momento del bando è iscritto a un percorso di specializzazione (in particolare il Tfa Sostegno) o a un percorso di abilitazione, a causa dei ritardi amministrativi. La riserva dovrà essere sciolta entro il 31 gennaio 2026.

RIVEDI LA DIRETTA

Articoli correlatiDi più dello stesso autore