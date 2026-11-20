Un campione del celebre show “Chi vuol essere milionario” avrebbe insegnato matematica senza possedere la laurea dichiarata. Si tratta di un 61enne emiliano, che, come riporta Il Corriere della Sera, è stato condannato a due mesi di reclusione con sospensione della pena per falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, dopo aver dichiarato di possedere un titolo di studio in realtà non in suo possesso e aver di conseguenze lavorato qualche giorno come docente.

Sia la procura sia l’avvocato difensore avevano chiesto non punibilità vista la particolare tenuità del fatto. L’uomo, nel gennaio scorso, ha vinto 150mila euro in una puntata speciale del quiz di Canale5 condotto da Gerry Scotti.

L’uomo si era iscritto alle liste delle graduatorie provinciali per le supplenze, e la sua domanda era stata regolarmente accettata. Nel novembre 2020, in piena pandemia, una scuola media ha attinto dalla seconda fascia di merito ed è arrivata a lui, che ha inviato alla scuola anche un certificato di laurea alla facoltà di Economia e commercio quando il requisito minimo richiesto era quello di un’autocertificazione.

Dopo alcune verifiche, come da prassi, dopo che il professore ha iniziato a lavorare in aula, facendosi rapidamente apprezzare dai suoi studenti, come rimarcato sempre dalla dirigente scolastica. Una decina di giorni dopo, la sorpresa: l’università ha contattato la scuola e segnalato l’assenza del titolo di laurea dichiarato. Inevitabile a quel punto la risoluzione del contratto e l’inoltro di un esposto, che ha poi portato al processo. L’uomo era iscritto a Economia e commercio, ma non si era mai laureato.