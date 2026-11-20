Sulla cancellazione dei tagli alla scuola nella legge di Bilancio 2027, attualmente in discussione alle Camere, la maggioranza che sostiene il governo Meloni incassa il sostegno di Vincenzo De Luca, sindaco di Salerno ed esponente di punta del Partito Democratico. “È una decisione positiva, ma restano aperte questioni enormi sul finanziamento della sanità e sulla tutela delle pensioni”, ha detto l’ex presidente della Regione Campania, citato dall’Ansa, nel giorno in cui migliaia di docenti e lavoratori della scuola sono scesi in piazza in tutta Italia per chiedere al governo interventi sul settore.

Per il primo cittadino altri punti della Manovra sarebbero da rivedere. Come riporta l’agenzia, “De Luca ha definito ‘intollerabile’ l’ipotesi iniziale di una rivalutazione parziale delle pensioni sopra i 2.400 euro lordi, chiedendo il pieno recupero del potere d’acquisto, soprattutto per gli assegni medio-bassi, in un quadro di inflazione che, ha osservato, potrebbe arrivare al 3,5%. Giudizio positivo anche sull’estensione della Zes unica, a condizione che siano mantenuti incentivi fiscali specifici per gli investimenti nel Mezzogiorno. ‘Se le procedure diventano uguali in tutto il Paese’, ha spiegato, ‘viene meno il vantaggio per il Sud'”.

De Luca ha poi richiamato la necessità di stabilire priorità nell’impiego delle risorse pubbliche, “rilevando una contraddizione tra gli investimenti per il riarmo e gli aiuti all’Ucraina e le esigenze di tutela dei servizi essenziali, dei salari e delle pensioni. ‘L’Italia è il Paese che ha perso di più in termini di potere d’acquisto dei salari da prima del Covid a oggi’, De Luca ha inoltre sottolineato l’importanza di mantenere i conti pubblici in ordine, riconoscendo al ministro dell’Economia Giorgetti di stare operando in questa direzione, per evitare che l’aumento dello spread comporti ulteriori decine di miliardi di euro di interessi sul debito”.