Chiusura scuola ponte 1° novembre 2022, ecco le regioni coinvolte

Come da calendario scolastico 2022/23, ecco di seguito le regioni che usufruiranno del ponte del 1° novembre.

Il 31 ottobre rimangono chiuse le scuole di: Friuli Venezia Giulia, Liguria, Umbria, Calabria, Puglia, Abruzzo, Veneto, Valle d’Aosta.

Il 2 novembre scuole chiuse in: Marche, Molise, Emilia Romagna e Sardegna.

Nelle regioni di Campania e Basilicata le scuole rimarranno chiuse sia lunedì 31 ottobre che mercoledì 2 novembre.

Nella provincia autonoma di Bolzano, invece, le scuole rimarranno chiuse dal 29 ottobre al 6 novembre.

Ovviamente, vi invitiamo a consultare la circolare del vostro istituto, in quanto ogni scuola può apportare delle variazioni al calendario regionale decidendo in autonomia quali giorni utilizzare come ponti festivi.