Cinema a scuola, dal ministero della Cultura contributi per oltre mille istituti. Online l’elenco degli ammessi

Il ministero della Cultura ha finanziato 232 progetti in 1.172 scuole di tutta Italia, dedicati al cinema e al linguaggio audiovisivo, con un contributo complessivo di oltre 8,4 milioni di euro. A darne notizia, in una nota, è proprio il Mic, che segnala come “Campania, Lazio, Emilia-Romagna e Sicilia le Regioni sono le regioni in cui si registra la maggiore concentrazione delle scuole capofila delle attività che saranno finanziate“. Queste ultime, dichiara il Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni, sono “pensate per guidare gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado in un percorso di approfondimento della conoscenza del linguaggio audiovisivo che si snoderà tra lezioni teoriche, laboratori e proiezioni in sala passando dalla realizzazione di un’opera”.

“Allargare gli orizzonti degli studenti”

Nel dettaglio, i contributi riguardano gli esiti del Bando D.D. n. 98 del 16/01/2025 “Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione” – Azione “CinemaScuola LAB-Secondarie”, promosso nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola. L’elenco delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento è stato pubblicato sul sito della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura. “Il Piano CIPS”, sottolinea il Sottosegretario, “rappresenta uno tra i programmi più efficaci per infondere nei nostri ragazzi la passione per la settima arte e al contempo allargare i loro orizzonti sul mondo attraverso l’acquisizione di una sempre maggiore consapevolezza sull’utilizzo di uno strumento che ne è al contempo riflesso e lente d’ingrandimento. Siamo molto orgogliosi del fatto che il progetto anno dopo anno cresca: scuole che non avevano mai partecipato decidono di cogliere questa importante opportunità di educazione e formazione, a conferma della bontà dell’iniziativa”.

I contributi assegnati nelle regioni

Il finanziamento è così ripartito sul territorio nazionale:

Abruzzo: 7 progetti per un totale di 215.485,50 euro di contributi concessi;

Basilicata: 3 progetti per un totale di 103.411,98 euro;

Calabria: 2 progetti per un totale di 70.000 euro;

Campania: 33 progetti per un totale di 1.170.829,43 euro;

Emilia–Romagna: 27 progetti per un totale di 1.049.922,72 euro;

Friuli Venezia Giulia: 1 progetto per un totale di 31.500 euro;

Lazio: 33 progetti per un totale di 1.160.876,74 euro;

Liguria: 10 progetti per un totale di 357.974,79 euro;

Lombardia: 12 progetti per un totale di 420.935,37 euro;

Marche: 9 progetti per un totale di 367.500 euro;

Molise: 2 progetti per un totale di 69.730 euro;

Piemonte: 13 progetti per un totale di 476.670,42 euro;

Puglia: 21 progetti per un totale di 789.929,20 euro;

Sardegna: 2 progetti per un totale di 76.780 euro;

Sicilia: 25 progetti per un totale di 885.950,13 euro;

Toscana: 14 progetti per un totale di 534.032,52 euro;

Trentino-Alto Adige: 3 progetti per un totale di 95.545;

Umbria: 8 progetti per un totale di 301.000;

Veneto: 7 progetti per un totale di 288.693,60.