Cinema e media education: i progetti delle scuole italiane arrivano alla Mostra di Venezia grazie a Spaggiari

Il 4 settembre al Lido di Venezia va in scena “Media Education: il potere trasformativo del cinema breve”, l’evento promosso da Spaggiari attraverso ClasseViva EXTRA in collaborazione con WeShort. Al centro i lavori realizzati dagli studenti e il loro valore didattico. In programma anche la proiezione di Prove tecniche di empatia, cortometraggio sul bullismo diretto da Jacopo Cullin.

L’evento al Lido

Il 4 settembre, dalle 11.30 alle 13.00, la Match Point Arena del Lido di Venezia ospiterà le esperienze sviluppate dalle scuole italiane nell’ambito dell’iniziativa “Educare allo Sguardo”. Cortometraggi, documentari e video nati da progetti didattici saranno presentati e premiati, con attenzione non solo alle opere realizzate ma anche al percorso che le ha generate: dall’ideazione alla sceneggiatura, dalle riprese fino al montaggio, senza dimenticare il lavoro svolto dal gruppo classe. Docenti e dirigenti saliranno sul palco per raccontare le esperienze sviluppate con gli studenti e il modo in cui il linguaggio cinematografico è entrato concretamente nelle attività scolastiche. Seguirà la cerimonia di premiazione in cui Spaggiari assegnerà i ClasseViva EXTRA Awards 2026, tra cui il riconoscimento al Miglior Cortometraggio Educativo e altri premi speciali.

Il cortometraggio sul bullismo

Accanto alle esperienze delle scuole, l’evento porterà sul grande schermo anche “Prove tecniche di empatia”, cortometraggio dedicato al tema del bullismo, diretto dall’attore, regista ed educatore Jacopo Cullin, presente in sala per introdurre la proiezione e raccontare il lavoro svolto con i ragazzi. Scelto da WeShort e vincitore del WeShort Award al Figari Film Festival 2026, il film è interpretato interamente da giovani studenti sardi senza precedenti esperienze attoriali.

Il confronto tra cinema e didattica

Alla proiezione seguirà un momento di confronto sul ruolo del cinema nella formazione delle nuove generazioni, aperto dall’intervento di Bruno Zambardino, della Direzione generale Cinema e Audiovisivo. Al panel, moderato da Carlo Migotto, direttore del Lago Film Fest, parteciperanno Nicola de Cesare (CEO di Spaggiari), Alex Loprieno (Founder di WeShort), Angela Mencarelli (CEO de La Fabbrica), Nunzio Lella (Presidente di AIEF) e Alessandro Inchingolo (Presidente di EQIA), per riflettere su come il linguaggio cinematografico possa integrarsi con la didattica tradizionale, contribuendo a creatività, inclusione e competenze trasversali.

Un percorso pluriennale

“Educare allo Sguardo” si inserisce nel percorso sulla media education avviato da tempo da Spaggiari, azienda EdTech che quest’anno celebra cento anni al fianco della scuola italiana, dopo la partecipazione alla Mostra del Cinema nel 2025 e altre iniziative come l’evento al Giffoni Film Festival dello scorso luglio. “Con questo nuovo evento il progetto compie un ulteriore passo avanti”, spiega Andrea Pizzola, Chief Marketing & Digital Officer di Spaggiari, “potremo raccontare le esperienze maturate nelle classi e valorizzare in un prestigioso palcoscenico i risultati del lavoro svolto dagli studenti”. L’evento sarà accessibile gratuitamente anche in live streaming, previa registrazione.

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