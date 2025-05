Circolare Mim: “I compiti sono a discrezionalità degli insegnanti, ma la scuola è altro” – INTERVISTA a Daniele Novara

La circolare del Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, pubblicata lunedì 28 aprile, è stata oggetto di consensi, critiche e tanti commenti da addetti ai lavori e non solo. Nel documento il ministro sconsiglia, in particolare, che i compiti vengano consegnati sul registro elettronico in serata per l’indomani aggiungendo alla sua tesi che questo tipo di comunicazione tardiva può generare stress e disorganizzazione per studenti e famiglie.

Ovviamente, non sono mancate le critiche alla iniziativa del titolare del dicastero di Viale Trastevere, ma anche chi ne ha sostenuto le vedute.

L’intervista della Tecnica della Scuola

La Tecnica della Scuola ha voluto chiedere al pedagogista Daniele Novara, responsabile del centro PsicoPedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti, il proprio parere sulla circolare del MIM.