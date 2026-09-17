Circolare Valditara compiti, è uscita nel 2025: cosa prevedeva? Ecco le raccomandazioni per i docenti sulle verifiche. Ne serve un’altra?

Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara rispondendo ad alcune domande ai microfoni di Skuola.net, intervistato da Daniele Grassucci, in merito all’attualità scolastica e alle riforme della scuola.

In arrivo una nuova circolare

Grassucci, in particolare, ha chiesto: “I ragazzi continuano a segnalare il mancato rispetto della circolare contro i troppi compiti e le troppe verifiche concentrate nello stesso giorno o assegnate la sera per il giorno dopo sul registro elettronico. Cosa si può fare?”.

Ecco la risposta del ministro: “Ho mandato una circolare e le circolari vanno rispettate. Ribadisco che i compiti non possono essere assegnati alle 8:00 di sera per il giorno dopo e devono essere scritti sul diario cartaceo. Inoltre, non si devono concentrare più verifiche nello stesso giorno, poiché ciò impedisce di affrontare lo studio con la dovuta serenità. Chiedo la collaborazione nel dialogo tra famiglie e scuola in questa direzione”.

“Manderemo un’altra circolare ancora più stringente in cui lo ribadirò”, ha aggiunto il titolare del Mim.

Ma cosa diceva la circolare precedente?

Valditara aveva pubblicato una prima circolare sul tema nell’aprile del 2025. Il testo raccomandava i docenti a “evitare di consegnare compiti sul registro elettronico in serata per l’indomani” per evitare di “concentrare le attività di verifica in classe e quelle personali di studio pomeridiano in un’unica giornata”.

Inoltre, si legge ancora nel documento, “una corretta notazione dei compiti, oltre che sul registro elettronico anche sul diario personale/agenda degli studenti, soprattutto nel primo ciclo di istruzione ma non solo, potrà consentire una crescente autonomia da parte degli alunni nella gestione dei propri impegni scolastici”.