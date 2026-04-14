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Estero
14.04.2026

Cisgiordania, gas lacrimogeni contro i bambini palestinesi: “Bloccati, non possono andare a scuola”

Redazione

Nel primo giorno di ritorno alle lezioni in presenza, decine di bambini palestinesi non sono riusciti a raggiungere la propria scuola nel villaggio di Umm al-Khair, vicino a Hebron, in Cisgiordania. Secondo quanto riferito da funzionari scolastici locali e residenti, soldati israeliani hanno lanciato gas lacrimogeni contro gli studenti, impedendo loro di percorrere la strada che conduce all’istituto.

Una cinquantina di bambini non possono ancora frequentare le lezioni: la strada principale che collega il villaggio alla scuola rimane chiusa da parte delle forze militari israeliane. Il villaggio di Umm al-Khair si trova in un’area della Cisgiordania sotto occupazione israeliana.

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