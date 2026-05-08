Diretta video

Burnout Docenti: Sintomi, Cause e Come Gestire lo Stress a Scuola

BreakingNews.
Ascolta le ultime notizie
00:00
00:00
Attualità
09.05.2026
Aggiornato alle 02:03

Sciopero generale il 18 maggio, possibili disagi nelle scuole. Usb: guerre e genocidio in Palestina riducono i salari, impoveriscono istruzione e sanità

Alessandro Giuliani

Lunedì 18 maggio potrebbero esserci disservizi in vari comparti. Anche nella scuola. Il sindacato Usb ha infatti proclamato lo sciopero generale per l’intera giornata, “raccogliendo l’appello lanciato dalla Global Sumud Flotilla“.

Le ragioni che hanno portato l’Unione sindacale di base allo sciopero sono diverse: “la guerra, il genocidio in Palestina, la corsa al riarmo, l’attacco al diritto internazionale e il restringimento degli spazi democratici impongono un salto di qualità nella mobilitazione”, hanno spiegato dalla Usb.

A preoccupare non poco il sindacato sono anche “le conseguenze economiche e sociali che questa guerra produce sulla vita dei lavoratori e delle lavoratrici”.

“La guerra – sostiene l’Usb – entra nelle nostre vite. Entra nei salari che perdono valore (vanificando anche gli aumenti contrattuali, che anche nella scuola non hanno permesso di abbattere l’inflazione, la quale nel frattempo ha toccato livelli record n.d.r.), nella sanità pubblica svuotata, nella scuola impoverita, nel welfare tagliato, negli affitti che aumentano, nei prezzi che corrono, nella benzina che pesa sempre di più sulle famiglie”, considerando che anche gli sconti sulle accise si sono quasi del tutto esauriti.

Secondo i sindacalisti dell’Usb, “ogni euro destinato al riarmo è un euro sottratto a chi lavora, a chi studia, a chi si cura, a chi vive del proprio salario”.

Inoltre, sostengono ancora dal sindacato di base, “a questa scelta si accompagna un attacco sempre più duro alle libertà sindacali e democratiche“.

Con lo sciopero generale, Usb chiede al Governo italiano di “rompere la complicità dell’Italia con la guerra, fermare il riarmo, bloccare ogni filiera economica, industriale, logistica, tecnologica, accademica e commerciale”. Ma anche che le risorse “vengano tolte alla guerra e rimesse dove servono: salari, servizi pubblici, pensioni, sicurezza nei luoghi di lavoro, diritto alla casa, sanità territoriale, scuola pubblica, ricerca“.

PalestinaScioperoStipendi scuolaUSB

Cisgiordania, gas lacrimogeni contro i bambini palestinesi: “Bloccati, non possono andare a scuola”

Scuola in Palestina, sindacati internazionali bloccati durante una visita. Flc Cgil: duro attacco al diritto internazionale

Come il Governo italiano cerca di cancellare il genocidio del popolo palestinese

Gaza, l’UNICEF riporta il gioco tra i bambini dopo due anni di restrizioni: via libera ai kit ricreativi per sostenere apprendimento e benessere

Gaza, il Piano Valditara per gli studenti palestinesi: 1,5 milioni di euro per potenziamento linguistico e personalizzazione degli apprendimenti

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Sciopero generale il 18 maggio, possibili disagi nelle scuole. Usb: guerre e genocidio in Palestina riducono i salari, impoveriscono istruzione e sanità

Alessandro Giuliani

Smartphone troppo presto ai bambini, Censis: la metà dei genitori lo concede prima dei 10 anni, poco dopo è via libera ai social

Marco Giuliani

Ri-umanizzare la scuola, mettere al centro le pedagogie del rispetto. Due giornate di riflessione a Verona

Reginaldo Palermo

Quando il voto diventa un muro e non aiuta la costruzione di relazioni educative

I lettori ci scrivono
vai alla ricerca avanzata