CISL Scuola a Job&Orienta: porre le basi per un buon futuro della nostra scuola

La nostra partecipazione diretta, in questi giorni, a Job&Orienta 2023, la grande rassegna che, come ogni anno, si tiene a Verona Fiere sui temi dell’orientamento, della scuola, della formazione e del lavoro, si lega naturalmente all’interesse della CISL Scuola per temi che investono direttamente, ogni giorno, il suo impegno di sindacato maggiormente rappresentativo del personale scolastico.

Quest’anno, nel contesto di una rassegna rivolta soprattutto a studentesse e studenti in procinto di scegliere i propri percorsi di studio e di lavoro dopo la maturità, abbiamo voluto richiamare la loro attenzione su ciò che la scuola, come grande impresa pubblica diffusa su tutto il territorio nazionale, può offrire in termini di opportunità di lavoro. Non sono pochi i ruoli che si possono ricoprire in una così grande comunità professionale.

Una prima informazione, necessariamente sintetica, è data attraverso un “pieghevole” nel quale sono riportati i principali dati sul nostro sistema scolastico. Insieme al numero delle istituzioni e delle sedi scolastiche, nella loro articolazione per tipologia, si riportano anche quelli del personale impiegato, anche in questo caso in dettaglio, profilo per profilo.

Utilizzando i QR code nel pieghevole, chi vuole può ottenere altre informazioni per il profilo che più gli interessa: il codice dà accesso a un breve video illustrativo realizzato in AI, incorporato in una pagina del nostro sito dove si trovano ulteriori notizie e si possono scaricare schede ancora più dettagliate. Vengono poi date le informazioni necessarie per contattare le sedi sindacali cui è possibile rivolgersi per ottenere notizie aggiornate, consulenza e supporto per tutti gli iter necessari per accedere alle possibilità di lavoro offerte dalla scuola. Le pagine web realizzate in occasione di Job&Orienta rimarranno comunque attive sul sito www.cislscuola.it anche a rassegna ultimata, in modo permanente e sempre aperte alle necessarie implementazioni.

In questo senso, la presenza di CISL Scuola a Job&Orienta segna il rilancio di un progetto che punta a rafforzare il dialogo con le giovani generazioni, rendendo anche per loro accessibile la rete delle strutture CISL Scuola operanti su tutto il territorio nazionale. Un approccio in stile CISL, che parte dall’attenzione alle persone e ai loro bisogni, in uno spirito di servizio ancorato alla concretezza, a ciò che immediatamente può essere fatto per rendersi utili rispetto alle loro esigenze e alle loro attese. Un’attenzione che però è guidata da un preciso orientamento sul piano dei valori e degli obiettivi cui tendere: il bene comune è il costante riferimento delle nostre azioni.

Vogliamo sollecitare studentesse e studenti a prendere in considerazione l’idea di lavorare nella scuola; in una scuola che ha, e avrà, sempre più bisogno di risorse fresche e nuove, sostenute dalle forti motivazioni che si richiedono per ricoprire efficacemente ruoli di grande valore sociale, come lo sono quelli svolti in ogni profilo professionale nel nostro sistema scolastico.

Immaginare per i nostri giovani un futuro nella scuola, aiutarli a fare di questa aspirazione una realtà, significa in fondo porre le fondamenta per dare un buon futuro alla nostra scuola.

