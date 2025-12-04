Classifica scuole Eduscopio, una prof della migliore d’Italia: “Gli alunni oggi faticano a concentrarsi, sta a noi trovare la chiave”

Ieri, 3 dicembre, è stata pubblicata l’edizione 2025 di Eduscopio, il motore di ricerca costruito da Fondazione Agnelli che stila una vera e propria classifica delle scuole italiane nelle varie città. La migliore scuola d’Italia, secondo l’indagine, si trova in Veneto, nel Padovano.

Le parole della dirigente scolastica

Il Corriere della Sera ha raggiunto la dirigente scolastica, ex studentessa, dell’istituto, che ovviamente è felicissima del risultato. “Sappiamo di essere una buona scuola, certo non ci aspettavamo il podio. Non saprei dire se è un ingrediente segreto, so solo che facciamo il massimo per i ragazzi, abbiamo avuto delle eccellenze ma facciamo anche il possibile per non lasciare indietro nessuno”, queste le sue parole.

“Non avrei mai pensato di diventare preside della stessa scuola che ho frequentato da ragazza – spiega – non immaginavo nemmeno di diventare insegnante dopo la laurea in Matematica, ma la prima supplenza fu un colpo di fulmine, e ho continuato”.

“A quelli più bravi cerchiamo di dare la spinta per dare ancora di più e non accontentarsi – spiegano alcune docenti – a quelli che faticano cerchiamo di spiegare gli errori, e quando le cose vengono spiegate bene tutti capiscono, bisogna avere solo pazienza… certo i tempi sono cambiati, gli studenti faticano a concentrarsi, ma sta a noi trovare la chiave per attrarre la loro attenzione”.

Gli studenti: “Il voto non ci rappresenta a pieno”

A commentare il risultato sono stati anche gli studenti: “Il voto? È bello quando ne prendiamo uno alto, ma non ci rappresenta a pieno – racconta un’alunna – dietro a un’insufficienza ci sono tanti aspetti da considerare, anche la sfortuna, può capitare la domanda sull’unico paragrafo che non si ha studiato bene, da grande? Sarò ingegnera, o architetta”.

Ed ecco le parole di uno storico collaboratore scolastico con oltre 40 anni di carriera: “Potrei andare in pensione, ma resto qui: ho visto ex studenti diventare docenti, questa è la scuola dove ha studiato mio figlio che è uscito con 100, il segreto del primo posto? Qui i ragazzi stanno bene, studiano, e quando inciampano vengono presi per mano, ma questo non è un segreto”.

Il metodo

Il portale Eduscopio fornisce dati aggiornati sulle scuole secondarie di II grado per aiutare studenti e famiglie nella scelta del percorso di studi dopo la terza media. Permette di comparare le scuole nell’area di residenza, indirizzo per indirizzo, sulla base di come esse preparano per l’università o per il mondo del lavoro dopo il diploma.

Per questa nuova edizione, il gruppo di lavoro della Fondazione Agnelli, coordinato da Martino Bernardi, ha analizzato i dati di 1.355.000 diplomati italiani provenienti da 8.150 scuole in tre anni scolastici successivi (a.s. 2019/20, 2020/21, 2021/22). Le analisi si concentrano su due compiti educativi fondamentali: la capacità dei licei e degli istituti tecnici di preparare e orientare gli studenti a un successivo passaggio agli studi universitari, e la capacità degli istituti tecnici e professionali di preparare gli studenti a un positivo ingresso nel mondo del lavoro per chi non intende frequentare l’università.