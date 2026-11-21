Un codice etico nazionale per le scuole dell’infanzia. Ad adottarlo la Federazione Italiana scuole materne (Fism) con un lavoro avviato dalla Fism di Treviso e l’approvazione del consiglio nazionale lo scorso fine settimana a Roma. Il codice si intitola “Custodire il bene di ogni bambino e bambina” con l’obiettivo rendere espliciti i valori e i principi che orientano il lavoro nelle scuole di ispirazione cristiana.

Undici gli articoli con al centro il bambino come persona unica e irripetibile, vietando qualsiasi trattamento lesivo della sua dignità. La famiglia è il primo soggetto riconosciuto come educativo, con cui la scuola costruisce un’alleanza fondata sul dialogo, sulla fiducia e la corresponsabilità. Le relazioni nella comunità scolastica, l’integrità professionale, la riservatezza, la protezione dei dati e l’uso responsabile di strumenti digitali e social media al centro degli altri articoli. Un altro articolo è riservato alla tutela dei minori, priorità su ogni altra considerazione.

Il testo è stato condiviso con la Cei e con le organizzazioni sindacali, spiega la Fism. Ogni scuola potrà adottarlo con delibera dell’ente gestore, collegandolo al proprio regolamento. Un documento che è nato subito il caso della maestra d’asilo Elena Maraga, attiva su un profilo Onlyfans e licenziata dalla propria scuola.