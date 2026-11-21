Appello dell’APEI sull’articolo 4-bis del decreto Scuola

Signor Presidente della Repubblica,

a nome dell’APEI, ci rivolgiamo a Lei per la funzione di garanzia costituzionale che esercita. L’articolo 34 afferma che «La scuola è aperta a tutti». L’articolo 3 affida alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli economici e sociali che limitano di fatto l’uguaglianza. Quei principi riguardano anche la possibilità concreta di disporre degli strumenti adatti per imparare.

L’articolo 4-bis del decreto Scuola, approvato dal Senato il 19 novembre, obbliga gli editori a offrire la versione elettronica dei libri di testo a un prezzo inferiore di almeno il 50 per cento rispetto all’edizione cartacea e limita al 15 per cento delle pagine la stampa per uso personale. Pur lasciando aperta la scelta del formato, la misura rischia di condizionarla attraverso il prezzo. Le famiglie con meno risorse potrebbero dover scegliere lo schermo anche quando, per l’età degli alunni o per il compito assegnato, il libro cartaceo è più adatto.

Studiare significa tornare su un passaggio, confrontare pagine, sottolineare, annotare una domanda. Maria Montessori ci ha insegnato a osservare come si apprende e a predisporre materiali che favoriscano l’autonomia, valorizzando la mano e il movimento. Un libro che si può sfogliare, tenere aperto accanto al quaderno e riprendere nel punto segnato offre un modo concreto di esercitare queste abitudini.

Le meta-analisi di Delgado e colleghi, Clinton e Salmerón e colleghi rilevano in media un vantaggio della carta nella comprensione, soprattutto per i testi informativi negli studi che distinguono i generi. Gli esiti dipendono anche dal compito e dalla progettazione del testo. Il digitale può ampliare l’accesso e rispondere a specifici bisogni didattici. La scelta del supporto deve poter seguire queste esigenze educative.

L’APEI chiede lo stralcio della disposizione e un confronto con scuole, famiglie, pedagogisti, educatori e ricercatori. Chiede inoltre che la riduzione della spesa passi anche attraverso contributi alle famiglie, comodato scolastico e riuso dei testi, così che il cartaceo sia realmente accessibile quando serve.

Qualora l’articolo 4-bis resti nel testo approvato in via definitiva, Le chiediamo di valutare, prima della promulgazione, se ricorrano i presupposti per chiedere alle Camere una nuova deliberazione ai sensi dell’articolo 74 della Costituzione. Alle ragazze e ai ragazzi deve essere garantita la possibilità di studiare con strumenti adeguati, quale che sia il reddito delle loro famiglie.

Alessandro Prisciandaro, presidente nazionale APEI