“Missione: uscire di casa” di Daniela Sgambelluri è, secondo quanto recita anche il sottotitolo, “un romanzo di crescita attraverso la scoperta di sé e il coraggio di affrontare le proprie paure”.

E tale singolare aspetto del libro, affrontare cioè le proprie ansie per acquistare autonomia, è in qualche modo il nocciolo del suo romanzo (Youcanprint, 13,90 €), in ammaestramento nei confronti di una indefinita, sfortunata gioventù, gli hikikomori, che si rinchiudono nella propria stanza, rifiutando il mondo.

Tema come si vede di stretta attualità che l’autrice affronta con una certa dolcezza e pure con una velata ironia, raccontando le gesta di Aurora, una ragazza diciottenne che deve pure affrontare i prossimi esami di maturità.

Una condizione diffusa fra i giovani ma che nella personalità della protagonista si trasforma ben presto in panico, il quale le provoca anche brutti svenimenti e stati di vera profonda angoscia, fino al punto di svenire e perdere i sensi. Patologia, se così si può chiamare, che ne acuisce la fragilità e dunque la richiesta di aiuto da parte di chi le sta attorno, a cominciare dalla famiglia che cerca di distrarla attraverso racconti e aneddoti capitati con amici o conoscenti comuni. Eventi, insomma, di vita quotidiana con risvolti comici

Tuttavia la vera svolta arriva quando Aurora (e questo nome non sembra scelto a caso) si imbatte, è il caso di dirlo, con Frank, un ragazzo universitario diciannovenne, ironico, che però è costretto su una sedia a rotelle e dunque con una inefficienza assai più importante della sua, e soprattutto incurabile rispetto alle fobie della maturanda, e che le dà il segno effettivo del senso del futuro e del coraggio nell’affrontare la vita.

È un incontro casuale, sul web, in internet. Si scoprono i due giovani attraverso i fili invisibili dell’etere, mentre lo schermo del computer diventa la loro piazza Grande e le loro passeggiate: il luogo dei loro appuntamenti e della loro accettazione della vita.

Ancora una volta dunque, nonostante tutte le presunte angherie che vengono addossate ai social, l’etere e l’informatica risultano determinanti per fare conoscere e incontrare ragazzi, e dunque varia umanità, a fra di loro, contro la comune battaglia della paura e della solitudine, fraternizzare e amarsi di amicizia.

Da sottolineare nel libro, la presenza, alla fine di ogni capitolo, di una scheda riassuntiva ed esplicativa nella quale viene chiesto al lettore, in questo caso ad alunni delle secondarie di primo e secondo grado, a cui è diretto, di interagire col testo, di riflettere su alcune questioni importanti che nel corso degli eventi sono apparsi.

Uno stile piano e semplice, senza contorcimenti sintattici o retorica a buon mercato, completano questo romanzo.