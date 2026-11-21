Mentre maggioranza e opposizione si dividono sullo sconto del 50% sulle versioni digitali, la legge italiana prevede da tredici anni un’alternativa più strutturale. L’articolo 6 del decreto-legge 104/2013, convertito nella legge 128/2013, consente alle scuole di elaborare materiali didattici digitali utilizzabili come libri di testo, prodotti da docenti e studenti con supervisione scientifica, condivisi gratuitamente con tutte le scuole statali e preferibilmente su software aperto.



Non è teoria. Dal 2009 la rete Book in Progress, nata all’IISS Majorana di Brindisi, produce i propri libri e li condivide tra gli istituti aderenti.



Perché allora non è diventato un sistema nazionale? Lo spiega l’Antitrust nelle conclusioni dell’indagine IC57 sull’editoria scolastica, pubblicate il 12 gennaio 2026. L’AGCM riconosce il potenziale di risorse aperte, autoproduzione e intelligenza artificiale, ma osserva che gli incentivi non ne favoriscono la diffusione. La norma del 2013 era a costo zero per la finanza pubblica; i docenti che scrivono per la propria scuola non hanno un compenso paragonabile a chi scrive per un editore; mancano piattaforme pubbliche strutturate. Intanto, secondo la stessa indagine, solo il 16% delle licenze digitali dei libri misti viene effettivamente attivato.



In sintesi: la legge ha permesso alle scuole di fare, ma nessuno ha costruito il sistema che lo rende possibile per tutte.



C’è anche un aggancio di attualità. Il decreto va convertito entro il 29 novembre e alla Camera il testo difficilmente sarà modificato. Un ordine del giorno, però, potrebbe impegnare il Governo a finanziare e mettere a sistema l’autoproduzione prevista dal 2013, magari nella legge di bilancio ancora in discussione. È uno strumento che non rallenta la conversione e su cui maggioranza e opposizione potrebbero convergere.

Salvatore Barba





