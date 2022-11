Collaboratori del dirigente e staff di direzione: senza di loro la scuola non funzionerebbe

Gentile Direttore,

in riferimento all’articolo “Staff di direzione, c’è chi vuole stipendi differenziati ma nessuno valorizza il vero lavoro fatto in classe” pubblicato sulla Home page della Sua testata giornalistica, ritengo utile per conoscenza dei lettori che nella piattaforma di ANCODIS, è chiaramente scritto:

“A tal fine, si presentano le nostre proposte:

A) adeguato riconoscimento della professione docente, la cui insostituibile professione è impegnata nella costruzione culturale e professionale delle future generazioni;

B) il riconoscimento professionale di chi – oltre l’attività di docenza – svolge quella di collaborazione al Dirigente Scolastico nell’ambito gestionale, organizzativo, del coordinamento e della progettazione didattica;

C) riconoscimento contrattuale in una terza area (Collaboratori del Dirigente scolastico e figure di sistema) nel prossimo CCNL scuola comparto Istruzione e Ricerca. Occorre innovare il CCNL determinando profilo, attività, trattamento economico (oggi 17,50 euro/ora lordo dipendente, poco più di 10 Euro nette);

E) frequenza a percorsi di formazione in gestione, coordinamento, controllo, pianificazione, sicurezza e progettazione didattica per chi intende iniziare questa esperienza lavorativa.”

Colgo l’occasione per ricordare – ove c’è ne fosse bisogno – che senza questi docenti con specifiche professionalità, impegnati per il funzionamento organizzativo e didattico e al servizio delle loro comunità scolastiche, una scuola guidata dal più competente DS NON potrebbe assolvere al suo ruolo istituzionale e cioè garantire il diritto allo studio agli alunni e i servizi alla comunità!

Oggi più che mai, considerata la complessità di una scuola autonoma, non si può più prescindere dal formale riconoscimento di questo anello intermedio tra dirigenza e docenti.

Occorre piuttosto dare risposte serie a oltre 100000 donne e uomini di scuola oggi contrattualmente lasciati ai margini dell’attenzione dei sindacati che – per loro natura – dovrebbero tutelare il LAVORO di TUTTI i lavoratori!

Rosolino Cicero, presidente Ancodis