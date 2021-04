Come entrare a far parte del personale ATA? Domanda in scadenza il 22 aprile

Come entrare a far parte del personale ATA? Domanda in scadenza il...

Come entrare a far parte del personale Ata? Come diventare collaboratore scolastico? Al momento (già da lunedì 22 marzo 2021) sono aperte le iscrizioni per l’inserimento o l’aggiornamento della cosiddetta terza fascia delle graduatorie di supplenza per il personale Ata.

Alla domanda, valida per il triennio 2021/23 e alla quale si potrà aderire fino al 22 aprile sul portale Istanze Online, sarebbero interessate oltre due milioni di persone. Gli aspiranti potranno chiedere, con un’unica domanda, l’inserimento e/o la conferma/aggiornamento di uno o più profili nelle graduatorie di circolo e d’Istituto.

Il Ministero dell’Istruzione chiarisce:

L’aspirante può indicare nella domanda sino a 30 istituzioni scolastiche nella medesima provincia che saranno valide, in presenza di organico, per tutti i profili professionali cui l’interessato ha titolo. Una di queste dovrà essere la scuola destinataria dell’istanza che sarà automaticamente posizionata al primo posto fra le sedi espresse. Per individuare le scuole di interesse utilizzare il sito web Scuola in Chiaro, disponibile anche all’interno dell’istanza.

Chi è il personale Ata

Il collaboratore scolastico fa parte della categoria definita Personale Ata. Con l’acronimo ATA si indica tutto il personale che presta servizio in una struttura scolastica o educativa con compiti amministrativi, tecnici e ausiliari.

Ci si può candidare per diversi profili:

collaboratori scolastici

assistenti amministrativi

assistenti tecnici

guardarobieri

infermieri

cuochi

addetti all’azienda agraria

Per saperne di più SEGUI LA DIRETTA

Oggi, lunedì 19 aprile, torna l’appuntamento con La Tecnica della Scuola Live. Potrete rivolgere le vostre domande sulla compilazione della domanda e sulla valutazione dei titoli e dei servizi ai nostri esperti di normativa scolastica, il prof. Salvatore Pappalardo, il prof. Lucio Ficara e l’avv. Dino Caudullo. Condurrà il giornalista Daniele Di Frangia.

ISCRIVITI al nostro canale Youtube

METTI MI PIACE alla nostra pagina Facebook