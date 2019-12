Come recuperare la password di accesso a NoiPA: tutte le info utili

Alla redazione della Tecnica della Scuola è giunta una richiesta di chiarimento in merito al reset della password su NoiPa.

Se non si ricorda più la password di accesso al portale NoiPA, è possibile recuperarla.

Per farlo, è necessario utilizzare la procedura di “reset password”, accedendo alla schermata iniziale di login e selezionare il campo “Hai dimenticato la password?”.

In alternativa, si può recuperare la password accedendo direttamente al link https://access.mef.gov.it/login/pages/resetpwd seguendo le indicazioni riportate nella pagina.

Per procedere al recupero della password è necessario essere in possesso di:

Codice Fiscale

Risposta alla domanda segreta

Indirizzo e-mail valido e registrato su NoiPA.

Se l’indirizzo e-mail non è più attivo o risulta irraggiungibile, è necessario richiedere la variazione dell’indirizzo di posta elettronica direttamente al Responsabile dell’Identificazione Dipendente (RID) della propria Amministrazione, fornendo il nuovo indirizzo di posta elettronica. NoiPa, e se la password non mi arriva?

NoiPa, a tal proposito, riporta quali possono essere le motivazioni di questa mancata ricezione della password e come agire di conseguenza.

Le motivazioni di una mancata ricezione possono essere le seguenti:

1) l’indirizzo e-mail fornito al sistema è errato;

2) l’e-mail con mittente [email protected] viene identificata erroneamente dal tuo sistema di posta elettronica come “SPAM”;

3) la tua casella di posta non dispone di spazio sufficiente a ricevere ulteriori e-mail.

Ecco i consigli di NoiPa

1) Nel primo caso, sarà necessario chiedere la variazione dell’indirizzo di posta elettronica al Responsabile dell’Identificazione Dipendente (RID) dell’Amministrazione, fornendo il nuovo indirizzo di posta elettronica.



2) Nel secondo caso, NoiPa consiglia di controllare la cartella “SPAM” o “Posta indesiderata” del gestore di posta elettronica (es. GMAIL, Outlook ecc.). 3) Infine, nel terzo caso, bisogna provvedere ad eliminare/archiviare elementi di posta o rivolgerti al supporto specifico del gestore di posta.

L’app di NoiPa

L’applicazione, disponibile sia per Android che per IOS permette di visualizzare e scaricare il cedolino stipendiale e la Certificazione Unica, di consultare le notizie del portale NoiPA e accedere direttamente all’assistenza per le funzioni disponibili sull’App.

L’App ufficiale “NoiPA” è disponibile gratuitamente negli store Apple e Google. Recentemente, l’App è stata aggiornata con l’implementazione del servizio “Consultazione Pagamenti”. VERSIONE ANDROID VERSIONE IOS (consultabile anche da tablet) Tutti i servizi di NoiPa

Servizi anagrafici

Consentono di aggiornare le informazioni anagrafiche velocemente e online, senza passare dagli uffici responsabili.

In particolare, tramite la “Gestione residenza fiscale e domicilio“, si possono modificare le informazioni sulla residenza fiscale e il domicilio, mentre con “Gestione stato civile e familiari” si possono gestire tutti gli aspetti anagrafici legati allo stato civile e ai familiari.