Come ripassare le biomolecole in classe in modo originale? Ecco gli origami

Ecco un’idea, realizzata dalla Prof di Scienze, per usare gli origami in modo originale e farli diventare uno strumento di ripasso per gli studenti. In questo caso l’argomento è: BIOMOLECOLE.

Potete anche scaricarlo e modificarlo in modo da “svuotarlo” e poterlo adattare alla vostra materia o all’argomento che più vi piace.

Ecco il link da cui scaricare l’origami: Ripassiamo con gli origami – Strutture delle proteine – Etsy Italia