Come si diventa insegnanti? Una docente virale su TikTok ironizza: “Un consiglio: lascia perdere. Abilitazione? Una farsa”

In questi giorni sta avendo molto successo su TikTok di una docente che ha risposto ad una domanda che le viene posta molto spesso: “come si diventa insegnanti?“. La sua risposta, sotto forma di video, è stata molto ironica e pungente.

L’ironia della docente

Intanto la docente ha scritto: “Spoiler: leva mano”, ossia “lascia perdere”. “Facilissimo? Provaci. Fatti un bel segno della croce. Un consiglio? Cerca un altro lavoro”, queste le sue parole, prima di ripercorrere tutti i passaggi che portano un aspirante docente alla cattedra.

“Dopo la laurea devi comprare gli attestati di vari corsi. Poi diventi schiavo delle scuole private, che danno punteggio. Se lavori a Milano puoi lavorare subito, in zone come Napoli no, anche se hai molti punti. Poi prendi l’abilitazione che è una farsa. Non impari niente. Sono cose che hai studiato cento volte. Acquisti punti, fai punti, accumuli punti. Avere più punti ti permette di insegnare? No. C’è gente con 40 punti che lavora, e con 150 punti no”, ha detto, con sarcasmo.

Come diventare insegnante? Aspiranti docenti del futuro demoralizzati

Ecco alcuni commenti:

“Sono così avvilita, ho così tanta voglia di insegnare ma lo Stato sta rendendo tutto così difficile manco fossimo a squid game o a giochi senza frontiere”.

“Immagina chi come me è mamma di DSA e si ritrova chi insegna al proprio figlio Senza sapere nulla di dsa senza empatia. ecc ecc ecc”.

“Il fatto che studio per diventare insegnante, consapevole che probabilmente non lavorerò mai, mi demoralizza così tanto che anche dare gli esami mi sembra inutile”.

“Diventare insegnanti e come ricevere i regali alla conad in pratica”

“E poi noi alunni stiamo senza professori fino a ottobre/novembre perché non ci sono”.