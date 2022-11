Commissione Istruzione alla Camera: eletto presidente Mollicone (FdI), noto per la polemica su Peppa Pig e “indottrinamento gender”

Una volta delineata la squadra del Governo Meloni sono stati eletti ieri, 9 novembre, i presidenti delle Commissioni parlamentari della Camera. Oggi, invece, è toccato a quelli delle Commissioni del Senato. Si tratta delle ultime nomine dell’avvio della XIX legislatura.

Mollicone (FdI) Presidente della Commissione Istruzione alla Camera

Come riporta La Repubblica, i presidenti delle 14 commissioni alla Camera sono stati così distribuiti: Sette a Fratelli d’Italia, quattro alla Lega, tre a Forza Italia. Tutti i presidenti neo nominati sono di sesso maschile; questo ha fatto storcere il naso a molti, primi fra tutti la capogruppo Pd alla Camera Debora Serracchiani e il deputato di Più Europa Riccardo Magi, che ha dichiarato: “Tutto un dibattito su quanto femminista fosse il fatto di avere la prima donna presidente. Poi è diventata IL presidente. Oggi la maggioranza ha eletto i presidenti di commissione alla Camera: tutti uomini”.

Alla VII Commissione Cultura, Scienza e Istruzione alla Camera è stato nominato presidente Federico Mollicone (FdI). Quest’ultimo è noto ai più per aver scatenato la polemica sul cartone animato Peppa Pig, una cui puntata vedeva come protagonista un personaggio con due mamme.

“È inaccettabile la scelta degli autori del cartone animato Peppa Pig di inserire un personaggio con due mamme. Ancora una volta il politicamente corretto ha colpito e a farne le spese sono i nostri figli. Ma i bambini non possono essere solo bambini? Come ha dimostrato recentemente Giorgia Meloni siamo e saremo sempre in prima linea contro le discriminazioni, ma non possiamo accettare l’indottrinamento gender. Per questo chiediamo alla Rai, che acquista i diritti sulle serie di Peppa Pig in Italia col canone di tutti gli italiani, di non trasmettere l’episodio in questione su nessun canale o piattaforma web”, ha scritto in quell’occasione l’esponente di Fratelli d’Italia.

Membri della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione alla Camera sono, tra gli altri, Irene Manzi (Pd), Maria Elena Boschi (Azione-Italia Viva), Rita Dalla Chiesa (FI), Rossano Sasso (Lega), Roberto Speranza (Pd) e Nicola Zingaretti (Pd).

Marti (Lega) alla presidenza della Commissione Cultura al Senato

Come riportano Adnkronos e SkyTg24 in Senato sono stati eletti i presidenti delle dieci Commissioni permanenti, così distribuiti: cinque a Fratelli d’Italia, tre alla Lega e due a Forza Italia. Anche in questo caso la rappresentanza femminile è ai ridotta al minimo. Solo due donne su dieci nominate presidenti di Commissione: Stefania Craxi (FI) agli Esteri e Giulia Bongiorno (Lega) alla Giustizia.

Alla VII Commissione Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport è stato eletto il leghista Roberto Marti.

Membri della Commissione Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport sono, tra gli altri, Carmela Bucalo (FdI), Andrea Crisanti (Pd) e Giusy Versace (Azione-Italia Viva).