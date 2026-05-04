Commissioni Maturità 2026, entro il 4 maggio verifica e convalida delle istanze di nomina degli aspiranti commissari e presidenti

Indice Obblighi di presenza fino al 30 giugno

Con la pubblicazione della nota n. 90455 del 25 marzo 2026, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha delineato il percorso amministrativo per la formazione delle commissioni dell’esame di Stato 2025/2026.

Entro il 13 aprile scorso i docenti e dirigenti scolastici obbligati (o che ne avevano facoltà) hanno inviato le istanze come commissari e/o presidenti.

Ora entro oggi, 4 maggio, le scuole dovranno procedere alla:

Verifica delle commissioni configurate dagli Uffici Scolastici Regionali

Verifica e convalida delle istanze di nomina degli aspiranti (Modelli ES-E e ES-1).

Obblighi di presenza fino al 30 giugno

La nota ricorda anche che l’incarico è un obbligo di servizio e non è consentito rifiutarlo, salvo casi documentati. Tutto il personale dirigente e docente non utilizzato nelle operazioni d’esame deve comunque rimanere a disposizione della scuola fino al 30 giugno 2026, garantendo la presenza in servizio durante i giorni delle prove scritte.

LA NOTA