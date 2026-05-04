Diretta video

Prima Ora | Notizie scuola del 4 maggio 2026

BreakingNews.
Ascolta le ultime notizie
00:00
00:00
Gestire la scuola
04.05.2026

Commissioni Maturità 2026, entro il 4 maggio verifica e convalida delle istanze di nomina degli aspiranti commissari e presidenti

Lara La Gatta
Indice
Obblighi di presenza fino al 30 giugno

Con la pubblicazione della nota n. 90455 del 25 marzo 2026, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha delineato il percorso amministrativo per la formazione delle commissioni dell’esame di Stato 2025/2026.

Entro il 13 aprile scorso i docenti e dirigenti scolastici obbligati (o che ne avevano facoltà) hanno inviato le istanze come commissari e/o presidenti.

Ora entro oggi, 4 maggio, le scuole dovranno procedere alla:

  • Verifica delle commissioni configurate dagli Uffici Scolastici Regionali
  • Verifica e convalida delle istanze di nomina degli aspiranti (Modelli ES-E e ES-1).

Obblighi di presenza fino al 30 giugno

La nota ricorda anche che l’incarico è un obbligo di servizio e non è consentito rifiutarlo, salvo casi documentati. Tutto il personale dirigente e docente non utilizzato nelle operazioni d’esame deve comunque rimanere a disposizione della scuola fino al 30 giugno 2026, garantendo la presenza in servizio durante i giorni delle prove scritte.

LA NOTA

m_pi.AOODGOSV.REGISTRO-UFFICIALEU.0090455.25-03-2026-1Download
CommissioniMaturitàmaturità 2026

Maturità 2026, scadenza 13 aprile per domande per commissari e presidenti. Castellana (Gilda): compensi indecorosi, tabelle ferme al 2007, serve raddoppiare gli importi

Commissari esterni Maturità 2026, tutti i docenti sono obbligati a presentare domanda?

Domanda commissari esterni Maturità 2026, scadenza 13 aprile 2026: quale modello compilare?

Maturità 2026, novità nella composizione delle commissioni: i commissari saranno solo quattro, due interni e due esterni

Commissioni Maturità 2026, modelli ES-0, ES-C, ES-E e ES-1: a cosa servono? Domande entro il 13 aprile per aspiranti commissari e presidenti

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

“L’Europa  in classe”: 11 istituti delle Marche in rete  per costruire il futuro della cittadinanza europea

Lucio Ficara

Fiera Didacta, spin off in Abruzzo dal 21 al 23 ottobre 2026: l’annuncio

Redazione

Aggiornamento ATA 24 mesi 2026, la consulenza personalizzata con l’esperto: le date disponibili

Redazione

Riceve pugno da un compagno, alunno fa causa alla scuola: “Nessun controllo”. I giudici: “Era imprevedibile”

Redazione
vai alla ricerca avanzata