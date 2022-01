Comunità Sant’Egidio: l’iniziativa per la lotta alla dispersione scolastica

Un’iniziativa volta a combattere la dispersione scolastica con la partecipazione attiva dei ragazzi che frequentano le scuole. Si tratta del Progetto Valori in Circolo promosso dalla Comunità di Sant’Egidio e selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile.

L’incontro diretto tra studenti e persone che vivono in situazioni di vulnerabilità come anziani, bambini e senza dimora e varie attività extra scolastiche pensate per promuovere l’attivismo dei ragazzi nella propria comunità locale con finalità di sostegno e aiuto per chi è in difficoltà sono tra i percorsi educativi proposti, differenziati per scuole primarie e secondarie.

Una recente iniziativa è quella del Contact center o Linea diretta per il diritto allo studio, rivolta alla segnalazione di casi di dispersione scolastica o di problematiche scolastiche in generale. Obiettivo quello di raggiungere più persone legate al mondo della scuola, al fine di raccogliere segnalazioni e raggiungere minori in difficoltà.