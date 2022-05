Concorsi 24 mesi ATA, chi aggiorna una graduatoria deve inserire solo i titoli e i servizi non già dichiarati

Per aggiornare le graduatorie permanenti del personale ATA c’è tempo fino al 18 maggio.

Infatti, fino a questa data sono aperte le funzioni POLIS per presentare le domande per la procedura per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA per la formazione delle graduatorie permanenti per l’anno scolastico 2022-2023 (le cosiddette Graduatorie 24 mesi ATA).

I concorsi, ricordiamo, sono finalizzati all’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai seguenti profili professionali:

Area A – Collaboratore scolastico

Area As – Addetto alle aziende agrarie

Area B – Assistente amministrativo, Assistente tecnico, Cuoco, Guardarobiere, Infermiere.

Possono presentare domanda solo coloro che hanno svolto due anni di servizio presso la scuola statale ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi. Le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni 30 giorni e l’eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero.

Ovviamente, i candidati dovranno anche possedere il titolo valido per l’accesso al profilo professionale di interesse.

Cosa deve fare chi aggiorna la graduatoria?

Il Ministero, con apposita faq, ha chiarito come dichiarare titoli e servizi.

Sono iscritto nel profilo di collaboratore scolastico della provincia di Roma e intendo iscrivermi, avendone titolo, anche nel profilo di assistente amministrativo. So che per il nuovo profilo devo indicare tutti i servizi mentre per l’altro devo riportare solo gli aggiornamenti, ma non ho la possibilità di comunicarli distintamente.

È stato scelto di evitare di far replicare all’aspirante i servizi già dichiarati. All’accesso all’applicazione viene prospettato un messaggio sul comportamento da adottare. Il messaggio è il seguente: