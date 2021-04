Concorsi 24 mesi ATA, domande dal 23 aprile al 14 maggio: bandi degli USR

Il Ministero ha trasmesso agli Uffici scolastici l’annuale nota concernente l’indizione dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA.

Per l’a.s. 2021/22 i bandi devono essere pubblicati entro oggi, 22 aprile.

I bandi degli USR

Ecco i bandi finora pubblicati:

CAMPANIA – decreti

– decreti CALABRIA – decreti

– decreti LIGURIA – decreti

– decreti LOMBARDIA – decreti

– decreti MARCHE – decreti

– decreti MOLISE – decreti

– decreti PIEMONTE – decreti

– decreti PUGLIA – decreti

– decreti SARDEGNA – decreti

– decreti SICILIA – decreti

– decreti TOSCANA – decreti

– decreti UMBRIA – decreti

– decreti VENETO – decreti

Come e quando presentare domanda

Le domande di ammissione potranno essere presentate unicamente, a pena di esclusione, in modalità telematica attraverso il servizio “Istanze on Line (POLIS)”, raggiungibile direttamente dall’home page del sito internet del Ministero (www.miur.gov.it), sezione “Servizi” o, in alternativa, tramite il seguente percorso “Argomenti e Servizi > Servizi online >lettera I > Istanze on line” dalle ore 8,00 del giorno 23 aprile 2021 fino alle ore 23,59 del giorno 14 maggio 2021.

ISCRIVITI al nostro canale Youtube

METTI MI PIACE alla nostra pagina Facebook