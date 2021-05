Concorsi 24 mesi ATA, valutazione titoli e servizi per il profilo di addetto all’azienda agraria

Fra le due aree A e B del personale ATA si inserisce l’area denominata AS rivolta agli addetti alle aziende agrarie, le cui mansioni sono svolte come personale addetto alle aziende esistenti all’interno dei singoli istituti agrari.

Per il suddetto profilo, per gli aspiranti non inseriti nella graduatoria provinciale, la nota del MI prevede, secondo quando indicato all’art. 2, oltre ai 24 mesi di servizio, anche non continuativo, nelle scuole dello Stato, i seguenti requisiti:

Essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato nella scuola statale nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui si concorre; Il personale che, eventualmente, non sia in servizio all’atto della domanda nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui concorre, non perde la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale”, come sopra precisato, se inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre; Il personale che non si trovi nelle condizioni di cui alla precedente lett. a) né nelle condizioni di cui alla precedente lett. b) conserva, ai fini del presente bando, la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale” se inserito nella terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre.

Valutazione dei titoli e dei servizi

Titolo di accesso

Diploma di qualifica professionale di:

Operatore agro turistico;

Operatore agro industriale;

Operatore agro ambientale

Per chi è inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3^ fascia vigenti al momento della scadenza della domanda, restano validi, ai fini dell’ammissione per il medesimo profilo professionale, i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo l’inserimento in tali graduatorie

I titoli di studio conseguiti all’estero sono validi, ai fini dell’accesso, solo se siano stati dichiarati equipollenti

Il punteggio è uguale alla media dei voti riportati a 10

Altri titoli culturali

Diploma di maturità (si valuta un solo titolo) Punti 3,00

Servizio

Servizio effettivo a tempo indeterminato o a tempo determinato prestato in qualità di addetto alle aziende agrarie in scuole o istituti di istruzione primaria, secondaria ed artistica statali, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello stato .

Per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. punti 0,50

Altro servizio effettivo comunque prestato nelle scuole o istituti di istruzione primaria, secondaria ed artistica statali, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello stato .

Per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. punti 0,15

Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, regionali, provinciali o comunali, nei patronati scolastici o nei consorzi provinciali per l’istruzione tecnica

Per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. punti 0,05

Nota bene