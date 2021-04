Concorsi 24 mesi ATA, valutazione titoli e servizi per il profilo di Assistente Amministrativo

La nota 10301 del 31 marzo 2021 in merito alla valutazione dei titoli e dei servizi per i concorsi 24 mesi ATA fa espresso riferimento all’O.M. 23.02.2009, n. 21 che all’allegato A/1 fissa la valutazione sia per i titoli sia per i servizi svolti nel profilo di Assistente Amministrativo.

Titoli di accesso al profilo

Diploma di maturità il punteggio è dato dalla media dei voti riportati a 10.

Titoli culturali

Sono valutabili i titoli di servizio e di cultura posseduti alla data di scadenza della domanda.

Diploma di laurea triennale punti 1,80

Diploma di laurea magistrale punti 2,00

(se ne valuta uno soltanto)

Attestato di qualifica professionale di cui all’art.14 della legge 845/78, relativamente alla trattazione di testi e/o alla gestione dell’amministrazione mediante strumenti di videoscrittura o informatici (se ne valuta uno soltanto) punti 1,50.

Attestato di addestramento professionale per la dattilografia o attestato di addestramento professionale per i servizi meccanografici rilasciati al termine di corsi professionali istituiti dallo Stato, Regioni o altri Enti Pubblici (se ne valuta uno soltanto) punti 1,00.

Idoneità in concorso pubblico per esami o prova pratica per posti di ruolo nelle carriere di concetto ed esecutive, o corrispondenti, bandito dallo Stato o da Enti pubblici territoriali (se ne valuta uno soltanto) punti 1,00

Titoli di servizio

Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato in qualità di responsabile amministrativo o assistente amministrativo:

nelle scuole o istituti statali, di scuola dell’infanzia, di istruzione primaria, secondaria e artistica;

nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero con atto di nomina dell’Amministrazione degli affari esteri,

nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali,

nei convitti nazionali o negli educandati femminili dello Stato,

nelle scuole e istituti speciali di Stato;

Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge o il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati in costanza di rapporto di impiego

servizio effettuato nelle qualifiche del personale non docente di cui al D.P.R. 420/74 e nei profili professionali di cui al D.P.R.588/85

Per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. punti 0,50

Altro servizio effettivo comunque prestato nelle scuole o istituti statali, ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S

Per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. punti 0,10

Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato:

alle dirette dipendenze di Amministrazioni Statali, Regionali, Provinciali, Comunali e nei patronati scolastici;

servizio svolto presso enti pubblici;

servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge non in costanza di rapporto di impiego,

servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati non in costanza di rapporto di impiego

Per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. punti 0,05.

Nota bene

I periodi di assenza dal servizio, (malattia, permessi per esami, per lutto, congedi parentali) secondo quanto previsto dall’art. 19 del CCNL/SCUOLA sono considerati come anzianità di servizio a tutti gli effetti.

Nei limiti della durata della nomina, il periodo di assenza dovuto all’impedimento dell’assunzione in servizio in base alle vigenti disposizioni (astensione obbligatoria) va valutato comunque nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.

Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale è valutato per intero.

Al fine di ottenere una valutazione senza frazioni di punto inferiori al centesimo, nell’ipotesi di presenza di più di due cifre decimali, deve effettuarsi l’arrotondamento alla seconda cifra decimale (es. 1,235 va arrotondata a 1,23; invece 1,236 va arrotondata a 1,24)

