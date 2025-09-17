Concorsi a cattedra PNRR 3, ecco i titoli di accesso per posti normali e sostegno. Il bando per dicembre 2025.

Sono in tanti a chiedere notizie sul prossimo concorso a cattedra PNRR 3, che chiuderà la fase dei concorsi a cattedra previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per stabilizzare almeno 70.000 precari in possesso del titolo di accesso per partecipare ai suddetti concorsi. I tempi di pubblicazione del prossimo bando di concorso a cattedra PNRR 3 è previsto per il prossimo dicembre 2025, per poco più di 20.000 posti disponibili e vacanti.

Requisiti per infanzia e primaria

I titoli di accesso ai concorsi a cattedra PNRR 3 per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria, sono i seguenti:



• Laurea in scienze della formazione primaria;



• Diploma magistrale o diploma sperimentale a indirizzo linguistico conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 presso gli istituti magistrali;



• Diploma conseguito entro il 2001/2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale.

Requisiti per scuola secondaria

Per l’accesso al concorso a cattedra PNRR 3 per la scuola secondaria, i requisiti sono i seguenti:

Abilitazione all’insegnamento specifica per la classe di concorso;

I docenti che alla data del bando, oltre al titolo di studio, hanno svolto un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre;

I docenti ITP in possesso di abilitazione per la specifica classe di concorso o fino al 31 dicembre 2025 in possesso del solo diploma secondo quanto previsto dalla tabella B allegata al DPR 19/2016 e DM 259 del 2017.

Posti di sostegno

Per accedere al concorso a cattedra PNRR 3 per i posti di sostegno, il requisito dovrà essere: