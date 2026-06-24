Concorsi a cattedra PNRR, fare attenzione a cosa dice la norma sul riconoscimento dei titoli del servizio

Un’aspirante vincitrice di un concorso a cattedra ci pone un quesito molto interessante: “Buongiorno, sono risultata vincitrice del concorso PNRR 3 per la classe di concorso AAAA nelle graduatorie regionali della Calabria. Nel punteggio calcolato mi sono stati tolti 2 punti per un anno di servizio nella scuola dell’infanzia. Il motivo addotto dall’USR è stato che mancavano i 180 giorni di servizio in quanto il il contratto di quell’anno scolastico era iniziato il 7 gennaio e si era concluso il 30 giugno. Posso ricorrere per avere restituiti i 2 punti tolti?“.

Normativa sui titoli del servizio

Per quanto riguarda il calcolo del punteggio dei titoli di servizio per il concorso PNRR 3, bisognerebbe consultare l’Allegato B del DM 206 del 26 ottobre 2023, proprio alla voce C, punto C.1.

Dalla suddetta tabella si evince che il servizio viene riconosciuto solamente se è specifico, quindi nel caso in specie se è stato svolto nella classe di concorso AAAA, e se rispecchia quanto disposto dall’art.11, comma 14 della legge 124/1999.

Nello specifico il suddetto comma 14 specifica: “((Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 489 del testo unico in materia di riconoscimento del servizio preruolo, ai soli fini della partecipazione a procedure selettive)) il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale“.

Risposta al quesito della docente

L’USR non ha concesso i 2 punti per il fatto che mancano i 180 giorni, infatti dal 7 gennaio al 30 giugno, i giorni di servizio sono pari a 175 gg. Non ha considerato il servizio prestato ininterrottamente dall’1° febbraio fino al 30 giugno, in quanto per l’infanzia non ci sono gli scrutini finali. Mancando i requisiti espressi dal comma 14 dell’art.11 della legge 124/99, l’USR ha cancellato 2 punti dal punteggio della graduatoria di merito.

Eppure la FAQ del MIM n.5 sui concorsi proprio della scuola dell’infanzia stabilisce quanto segue:

Quindi è lo stesso Ministero dell’Istruzione e del Merito che in una FAQ stabilisce che stabilisce che il servizio continuativo prestato initerrotttamente dal primo febbraio al 30 giugno ( termine delle attività nella scuola dell’infanzia) sia valido ai fini del riconoscimento anche se inferiore ai 180 giorni per la classe di concorso AAAA.