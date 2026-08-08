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08.08.2026

Emissione competenze accessorie NoiPa in ritardo, ci siamo? Lunedì 10 agosto firma definitiva del Ccni Fmof

Redazione
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Indice
La critica
Cosa è il Fmof
Cosa ricomprende il Fmof

È arrivata ieri, 7 agosto, la convocazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito: lunedì 10 agosto alle ore 10:00 è fissata la riunione per la sottoscrizione definitiva del CCNI sul FMOF – Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa. Lo annuncia Flc Cgil.

La critica

“Un passaggio atteso da troppo tempo. L’inaccettabile lentezza dell’iter di controllo, a 10 mesi dalla sottoscrizione della preintesa, mette in grande difficoltà le scuole e non garantisce pagamenti tempestivi a docenti e ATA”, scrivono dal sindacato.

“Con la firma definitiva si sbloccano finalmente le risorse che ogni anno servono a finanziare le attività aggiuntive, i progetti, le ore eccedenti e i compensi accessori nelle scuole. Ma non possiamo non denunciare con forza questo ritardo vergognoso. Le scuole stanno programmando l’anno scolastico e hanno bisogno di certezze economiche subito, non dopo quasi un anno. Chiediamo al Ministero di impegnarsi affinché, da ora in poi, i tempi di controllo e di emanazione dei decreti siano compatibili con le esigenze delle istituzioni scolastiche”, concludono.

Cosa è il Fmof

Sono tanti i docenti e ata che attendevano, già nel mese di luglio, il pagamento dei compensi del FMOF (Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa).

Il caricamento delle risorse del FMOF (Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa) sui POS (Piani Operativi di Spesa) delle scuole serve a pagare, attraverso autorizzazione del dsga, i compensi accessori di tutto il personale docente e ata. 

Cosa ricomprende il Fmof

Il FMOF ricomprende diverse componenti destinate alla retribuzione delle attività accessorie del personale della scuola:

  • FIS (Fondo di Istituto)
  • Funzioni strumentali
  • Incarichi specifici per il personale ATA
  • Attività complementari di educazione fisica
  • Valorizzazione della professionalità docente
fmof

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