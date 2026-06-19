Immissioni in ruolo docenti: i prossimi passi per i vincitori o idonei del concorso PNRR3

Dopo la pubblicazione delle graduatorie del concorso PNRR3, per i docenti risultati vincitori o idonei si apre una fase decisiva verso l’immissione in ruolo. A fare il punto è la , che ha diffuso alcune indicazioni operative utili per orientarsi nei prossimi passaggi.

Il percorso, tuttavia, non è immediato: prima delle convocazioni vere e proprie è necessario attendere alcuni atti formali da parte delle istituzioni competenti.

Autorizzazione dei posti e decreto ministeriale

Il primo step riguarda il via libera del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), chiamato ad autorizzare il numero di posti disponibili per le assunzioni. Solo dopo questa autorizzazione il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) potrà pubblicare il decreto ministeriale che dà ufficialmente il via alle immissioni in ruolo.

Ripartizione dei posti a livello regionale

Successivamente intervengono gli Uffici Scolastici Regionali (USR), che pubblicano il contingente dei posti autorizzati. I dati vengono suddivisi per provincia e per tipologia di graduatoria utilizzata, come le graduatorie di merito (GM) o, eventualmente, le graduatorie ad esaurimento (GAE).

Le convocazioni: due fasi

Una volta definito il quadro dei posti disponibili, gli USR avviano le convocazioni, articolate in due fasi distinte:

Fase 1: scelta della provincia

scelta della provincia Pubblicazione esiti: assegnazione della provincia

assegnazione della provincia Fase 2: scelta della scuola all’interno della provincia assegnata

scelta della scuola all’interno della provincia assegnata Pubblicazione esiti: assegnazione della sede scolastica

Tempi brevi e attenzione costante

Un elemento cruciale sottolineato dalla Cisl Scuola è la rapidità delle operazioni: i turni di nomina hanno solitamente una durata di circa 48 ore. Per questo motivo è fondamentale monitorare costantemente il sito del proprio USR, così da non perdere comunicazioni decisive.

Altro aspetto da considerare è che il numero dei convocati è generalmente superiore ai posti disponibili. Questa scelta consente di coprire eventuali rinunce, garantendo lo scorrimento delle graduatorie.

Disponibilità dei posti e ultime indicazioni

Infine, gli ambiti territoriali pubblicheranno le disponibilità di posti a ridosso della prima fase di scelta della provincia. Un’informazione essenziale per orientare le preferenze dei candidati.