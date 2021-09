Concorsi e graduatorie, come acquisire punteggio con la metodologia Clil

Il concorso scuola diventerà la modalità ordinaria per entrare in ruolo: è quanto dichiarato dal Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, a ribadire quanto definito nel Dl Sostegni bis poi convertito in legge.

Come acquisire punteggio in vista dei concorsi ordinari e delle graduatorie? Quali opportunità legate alla metodologia Clil?

La metodologia Clil

La dicitura Clil è un acronimo che sta per Content and Language Integrated Learning, e rappresenta quell’approccio didattico per il quale il contenuto di una disciplina non linguistica viene proposto in classe agli alunni mediante una lingua straniera.

Legate alle metodologie Clil, ecco le proposte formative della Tecnica della scuola, ente accreditato Miur, nonché Eipass Center e LanguageCert Registration Center.

La metodologia Clil, peraltro, in associazione con la certificazione linguistica, permette di acquisire fino a 9 punti in graduatoria Gps.

Il livello B2 conferisce 3 punti, C1 4 punti e C2 6 punti per le GPS

Il livello C1 conferisce 1,5 punti, il livello C2 conferisce 2 punti per il concorso ordinario e straordinario

LanguageCert è un Ente di certificazione regolamentato da Ofqual e Qualifications Wales ed è un provider di esami SELT approvato dal Ministero degli Interni del Regno Unito. Offre esami di alto livello ufficialmente riconosciuti da un sempre maggior numero di istituti di istruzione superiore, organizzazioni ed enti governativi inglesi e a livello internazionale, compreso il MIUR in Italia.

I vantaggi delle certificazioni Certipass e LanguageCert:

Corso on line. Corso online di preparazione con video lezioni e dispense, accessibile h24 e 7/7

Conferisce 0,50 punti per le GPS. Sono riconosciuti sino a un massimo di quattro titoli per complessivi 2 punti.

La certificazione Eipass permette di: acquisire le conoscenze e le competenze tecniche dell’Information Technology e dell’utilizzo dei servizi di rete; conoscere i principi basilari e le problematiche inerenti la sicurezza informatica; saper utilizzare i servizi di comunicazione, la posta elettronica; acquisire le abilità relative all’archiviazione dei documenti digitali e all’utilizzo delle firme elettroniche e digitali; comprendere il corretto utilizzo della PEC; acquisire i concetti di privacy e protezione elettronica del dato personale.

Conferisce 1 punto per le GPS

Conferisce 0,50 punti per il concorso ordinario e straordinario

Conferisce 1 punto per le GPS

Conferisce 0,50 punti per il concorso ordinario e straordinario