Concorsi Pnrr, Pittoni: “Non esistono docenti idonei di serie A e di serie B”

Indice Nessuna disparità tra gli idonei

Il responsabile del Dipartimento Istruzione della Lega, Mario Pittoni, già presidente della Commissione Cultura del Senato, interviene sulla questione degli idonei dei concorsi Pnrr per fare chiarezza sul loro trattamento.

Nessuna disparità tra gli idonei

“Sui docenti idonei Pnrr c’è ancora chi fa confusione. Mi tocca allora ripetere per l’ennesima volta che non ci sono idonei di serie A e idonei di serie B” dichiara Pittoni. L’esponente della Lega ricorda che, di fronte alle difficoltà incontrate con la Commissione europea sull’assegnazione agli idonei Pnrr delle graduatorie ad esaurimento, “per limitare le disparità di trattamento, ci siamo inventati un nuovo meccanismo”: nei primi tre anni gli idonei concorrono al 30% dei posti a bando, “non esiste una percentuale degli idonei, hanno acquisito tutti il diritto di puntare al ruolo”, mentre dall’anno scolastico 2026/27 potranno entrare negli elenchi regionali senza scadenza, aggiornando ogni anno la scelta della regione fino all’assunzione a tempo indeterminato, senza ulteriori prove concorsuali.