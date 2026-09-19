Scuole siciliane, la proposta M5S all’Ars: 20 milioni per fotovoltaico ed efficientamento energetico

Venti milioni di euro per mettere le scuole siciliane di ogni ordine e grado nelle condizioni di alleggerire il peso delle bollette. È quanto prevede una proposta di emendamento aggiuntivo alle variazioni al bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2026, depositata all’Ars dal Movimento 5 Stelle.

Fotovoltaico ed efficienza: cosa prevede la misura

L’emendamento porta la firma della deputata regionale del Movimento 5 Stelle Lidia Adorno, insieme al collega parlamentare Nuccio Di Paola. Le risorse, pari a 20 milioni di euro, servirebbero agli istituti scolastici ricadenti in Sicilia per installare impianti fotovoltaici oppure per migliorare l’efficientamento energetico attraverso impianti di ultima generazione, con l’obiettivo di ridurre i costi legati all’approvvigionamento di energia. La platea interessata sarebbe l’intero sistema scolastico della regione, senza distinzioni tra ordini e gradi. Un intervento pensato per dotare gli istituti di impianti moderni e, al tempo stesso, per farli spendere meno in energia.

A motivare l’iniziativa è il caro energia, che secondo i due parlamentari sta facendo sentire i suoi effetti anche sul sistema scolastico. “In un momento in cui anche il nostro sistema scolastico sta risentendo del caro energia – spiegano Adorno e Di Paola – poter dare un sostegno a ciascun istituto per ridurre il più possibile le spese per le bollette della luce, migliorando la qualità della vita scolastica, avrebbe una ricaduta assolutamente positiva per i nostri studenti” – concludono.