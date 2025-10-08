Concorso 145 Dirigenti tecnici, ecco dove visionare gli elaborati della preselettiva

Sul portale InPA e sulla piattaforma reclutamento, nella sezione info bando relativa a “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 145 dirigenti tecnici per le esigenze dell’Amministrazione centrale e periferica del Ministero dell’istruzione e del merito” è stato pubblicato l’avviso relativo alla visibilità degli elaborati della prova preselettiva.

Ciascun candidato potrà visionare, nella propria area personale, disponibile sulla piattaforma reclutamento https://reclutamento.istruzione.it, il proprio elaborato, nonché scaricare l’attestato di partecipazione.

Il personale di cui all’articolo 16, comma 2, lettere b), c) e d) del bando di concorso, nonché i dirigenti scolastici delle scuole di cui alle predette lettere, riceveranno il proprio elaborato e l’attestato di partecipazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

Gli esiti della prova preselettiva e l’elenco dei candidati ammessi alle prove scritte saranno pubblicati solo al termine della fase preselettiva che, allo stato attuale, non si è conclusa, poiché devono essere espletate le prove asincrone.

