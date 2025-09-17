Concorso 145 Dirigenti tecnici, preselettiva il 3 ottobre 2025: esoneri, sedi delle prove e istruzioni per i candidati

Sul portale InPA e sulla piattaforma reclutamento, nella sezione info bando relativa a “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 145 dirigenti tecnici per le esigenze dell’Amministrazione centrale e periferica del Ministero dell’istruzione e del merito”, è stato pubblicato l’avviso concernente la data di svolgimento della prova preselettiva, di cui all’art. 4 del bando di concorso.

La data prescelta è il 3 ottobre 2025, in un’unica sessione alle ore 14:30.

Esoneri

Con avviso dell’8 settembre il MIM ha comunicato che sono state inviate, agli indirizzi di posta elettronica ordinaria (PEO), dichiarati in domanda o successivamente comunicati, le comunicazioni relative agli esiti delle istanze di esonero dalla prova preselettiva, ex art. 20 comma 2 bis legge 104/1992.

Le comunicazioni possono essere, inoltre, scaricate accedendo alla propria area personale sul portale reclutamento, di cui all’art. 14, comma 1 del bando, raggiungibile al link: https://reclutamento.istruzione.it.”

Sedi di svolgimento della preselettiva

Con avviso del 17 settembre il MIM ha comunicato che ciascun candidato può visualizzare nella propria area personale, disponibile sulla piattaforma di cui all’indirizzo https://reclutamento.istruzione.it, la convocazione con l’indicazione della sede d’esame per lo svolgimento della prova preselettiva.

I candidati dovranno presentarsi presso la sede d’esame, nel giorno e nell’orario indicati nelle predette comunicazioni.

Non sono ammessi cambi di sede, di giorno e o di orario. Pertanto, i candidati non potranno sostenere la prova scritta in una sede, in un giorno e/o in un orario diversi da quelli indicati.

La mancata presentazione alla prova preselettiva nel giorno, ora e sede stabiliti, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, comporta l’esclusione dal concorso.

Per l’espletamento della prova, i candidati dovranno attenersi alle indicazioni ed alle specifiche avvertenze, contenute nelle “Istruzioni” e visualizzabili nel video tutorial, disponibile sul canale YouTube del Ministero dell’istruzione e del

merito al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=W6Xul5WscIQ.

Istruzioni per i candidati

Nel file Istruzioni il MIM informa che la procedura concorsuale prevede l’espletamento della prova preselettiva con

sistema informatizzato, quindi direttamente sul computer.

Le operazioni di identificazione avranno inizio dalle ore 13.30. Lo svolgimento della prova è previsto dalle ore 14.30 alle ore 16.00.

Il MIM spiega anche cosa devono fare i candidati con DSA e le candidate che devono allattare.

Divieti

I partecipanti sono tenuti, a pena di esclusione, a consegnare al personale addetto alla sorveglianza qualsiasi dispositivo elettronico (cellulari, smartphone, tablet, notebook, anche se spenti) o altro strumento capace di memorizzare o trasmettere dati.

Durante l’esame non è consentito introdurre nell’aula fogli, appunti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, calcolatrici, telefoni o qualunque apparecchiatura che possa conservare o inviare informazioni.

È inoltre proibito ai candidati comunicare tra loro, sia verbalmente sia per iscritto, o mettersi in contatto con persone diverse dal personale di vigilanza o dai membri della commissione.

Chi non rispetta tali regole sarà immediatamente escluso dalla prova.

Se viene accertato che uno o più candidati abbiano copiato, anche solo in parte, l’esclusione riguarderà tutti i soggetti coinvolti. In questo caso la prova sarà annullata e i responsabili saranno fatti uscire dall’aula.

Svolgimento della prova

All’arrivo, i candidati effettueranno le procedure di riconoscimento e apporranno la propria firma sul registro cartaceo d’aula.

Successivamente ciascun candidato sarà accompagnato alla propria postazione, dove troverà la schermata di benvenuto.

Una volta che tutti i presenti saranno sistemati, il responsabile d’aula o la commissione comunicherà la parola chiave di accesso che i candidati dovranno inserire per avviare la prova.

Dopo l’inserimento della parola chiave, ogni partecipante avrà 3 minuti per leggere le istruzioni; allo scadere di questo tempo, o premendo il pulsante “inizia nuova prova”, partirà automaticamente il test.

La prova durerà 90 minuti. Allo scadere, il sistema interromperà automaticamente la sessione e registrerà le risposte date fino a quel momento.

Ogni domanda sarà visualizzata in una schermata singola, navigabile tramite la barra laterale. Di quattro opzioni di risposta, solo una è esatta e selezionabile.

Il punteggio sarà così attribuito:

+1 punto per ogni risposta corretta

per ogni risposta corretta -0,33 punti per ogni risposta errata

per ogni risposta errata 0 punti per le risposte non date.

Per selezionare una risposta basta cliccare sull’opzione desiderata. Per cambiarla è sufficiente cliccare su un’altra opzione.

Per lasciare la domanda senza risposta occorre premere il tasto “Cancella Risposta”.

La risposta scelta viene salvata automaticamente quando si passa a un’altra domanda tramite le frecce di navigazione, quando si accede alla pagina di riepilogo o allo scadere del tempo.

È sempre possibile aprire la pagina di riepilogo, che mostra tutte le domande:

i pulsanti magenta indicano le domande già risposte

indicano le domande già risposte i pulsanti azzurri quelle ancora senza risposta.

Cliccando su un pulsante si può tornare alla domanda corrispondente per modificarla.

Conclusione della prova

Al termine, il candidato deve restare alla propria postazione fino alla scadenza del tempo, tenendo d’occhio il conteggio alla rovescia visibile nella parte alta della schermata.

Una volta terminata la prova, il candidato dovrà attendere lo sblocco della postazione da parte del responsabile tecnico, che consentirà di visualizzare il punteggio ottenuto dopo la correzione automatica e anonima.

Il responsabile passerà quindi a ciascuna postazione per mostrare il risultato.

Alla sua presenza, il candidato dovrà inserire il codice fiscale nel modulo che comparirà a video.

Dopo che tutti i risultati saranno stati caricati, verrà generato l’elenco ufficiale con cognome, nome, data di nascita e punteggio, che sarà stampato e allegato al verbale d’aula.

I candidati non possono lasciare l’aula finché non saranno completati il caricamento dei file e la stampa dell’elenco.

Solo dopo queste operazioni sarà possibile controfirmare il registro d’aula per l’uscita e lasciare la sede d’esame.

ISTRUZIONI