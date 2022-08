Concorso dirigente scolastico, il Cspi: “Irrimandabile e indispensabile”, ma siamo ancora in attesa del bando

Concorso dirigente scolastico, il Cspi: “Irrimandabile e indispensabile”, ma siamo ancora in...

Il CSPI nell’esprimere parere positivo sulla bozza del bando, ha reso evidente come il suddetto concorso sia “irrimandabile e indispensabile” al fine di assicurare un’efficiente funzionalità delle scuole statali.

Requisiti

Docenti e educatori di ruolo in possesso dei seguenti requisiti:

• almeno cinque anni di servizio di ruolo o pre – ruolo della durata di 180 giorni per anno scolastico nelle istituzioni scolastiche e educative del sistema nazionale d’istruzione,

• una laurea o titolo equivalente

Prove previste

Il concorso sarà bandito su base regionale e prevede le seguenti prove:

• prova preselettiva della durata di 100 minuti consistente in 50 domande a risposta multipla, qualora il numero dei candidati dovesse essere superiore a quattro volte il numero dei posti messi a concorso;

• prova scritta consistente in 5 quesiti a risposta aperta e due quesiti di lingua inglese;

• prova orale consistente in un colloquio sugli argomenti della prova scritta, su argomenti d’informatica e di lingua inglese.