Concorso dirigenti scolastici 2023, domande dal 19 dicembre 2023 al 17 gennaio 2024: si paga un contributo di 15 euro

Finalmente è stato pubblicato il bando che regola lo svolgimento delle prove concorsuali per gli aspiranti dirigenti scolastici. I posti, come abbiamo scritto, previsti dal bando sono 587.

L’apertura delle candidture è fissata al 19 dicembre 2023. Il termine ultimo è invece il 17 gennaio 2024.

Domanda in una sola regione

I candidati possono presentare istanza di partecipazione, a pena di esclusione, in un’unica regione, tra quelle indicate nella tabella:

Come presentare domanda

I candidati presentano istanza di partecipazione al concorso unicamente in modalità telematica,.

L’accesso alla compilazione dell’istanza potrà avvenire previo possesso delle credenziali SPID/CIE/CNS/eIDAS, o in

alternativa, di un’utenza valida per l’accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero dell’istruzione e del merito con l’abilitazione specifica al servizio “Istanze on Line (POLIS)”.

L’istanza può essere presentata attraverso il portale unico del reclutamento, raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it, oppure attraverso l’applicazione “Piattaforma Concorsi e Procedure selettive”, collegandosi all’indirizzo www.miur.gov.it, attraverso il percorso “Argomenti e Servizi > Servizi > lettera P > Piattaforma Concorsi e Procedure selettive, vai al servizio”.

Serve la PEC o il domicilio digitale

Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato o di un domicilio digitale.

Ricevuta di presentazione dell’istanza

La data di presentazione on line della domanda di partecipazione al concorso è certificata e comprovata da apposita ricevuta scaricabile, al termine della procedura di invio, dalla piattaforma che, allo scadere del termine ultimo per la presentazione della domanda, improrogabilmente non permette più l’accesso alla procedura di candidatura e l’invio della domanda di partecipazione.

Il candidato deve stampare e presentare il giorno della prima prova da sostenere, all’atto dell’identificazione, la ricevuta di avvenuta presentazione della domanda di partecipazione rilasciata dal sistema, unitamente alla eventuale ulteriore documentazione richiesta.

Docenti non presenti a sistema

Per il personale docente di ruolo eventualmente non presente a sistema, perché in servizio in territori non registrati

sul SIDI, il candidato si dovrà rivolgere direttamente all’USR destinatario della domanda per l’inoltro a mezzo PEC della candidatura.

Domanda inviata più volte

Ai fini della partecipazione al concorso, in caso di più invii della domanda di partecipazione, si terrà conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima, intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private d’effetto.

Contributo di segreteria

Per la partecipazione alla procedura concorsuale è dovuto il pagamento di un contributo pari ad euro 15. Il pagamento deve essere effettuato sulla base del bollettino emesso dal sistema “Pago In Rete”.

Una volta compilata la domanda e prima del suo invio, il candidato potrà produrre il bollettino tramite il link che è reso disponibile all’interno dell’istanza di presentazione della domanda. Il sistema produce automaticamente il bollettino, con causale preimpostata, collegato al Codice Fiscale del candidato.

L’avvenuto versamento deve essere dichiarato nell’istanza, cui va allegata – a pena di esclusione – la ricevuta di pagamento.

