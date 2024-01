Concorso docenti 2024, per le prove orali nuove aggregazioni degli USR

In considerazione del numero delle istanze presentate per la partecipazione ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, il Ministro dell’istruzione e del merito ha disposto ulteriori aggregazioni finalizzate all’individuazione degli Uffici scolastici regionali responsabili delle singole procedure concorsuali.

Per quanto riguarda il concorso per infanzia e primaria, l’allegato 1 al Decreto Direttoriale n. 89 del 18 gennaio 2024 riporta le nuove aggregazioni degli USR, mentre l’allegato 1 al Decreto Direttoriale n. 90 del 18 gennaio 2024 contiene le nuove aggregazioni degli USR per il concorso della sucola secondaria di primo e secondo grado.

Queste aggregazioni interessano esclusivamente lo svolgimento della prova orale, in quanto la prova scritta si svolgerà nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda.

DECRETO 89

DECRETO 90