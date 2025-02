Concorso docenti 2025 PNRR due. Sedi e turni prove scritta

Con l’avviso n. 23744 del 30 gennaio 2025, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha ufficializzato il calendario delle prove scritte per il concorso docenti 2025, che si svolgeranno in due sessioni:

• Scuola dell’infanzia e primaria → 19 febbraio 2025

• Scuola secondaria di primo e secondo grado → 25, 26 e 27 febbraio 2025

Indicazione delle sedi



Secondo le disposizioni previste nei due bandi, quindici giorni prima del 19 febbraio, data fissata per la prova scritta per il concorso di scuola dell’infanzia e primaria e prima del 25 febbraio del 2025 data fissata per l’inizio della prova scritta per il concorso di scuola secondaria di primo e secondo grado, gli USR hanno il compito di pubblicare l’esatta ubicazione delle sedi dove devono presentarsi i singoli candidati e in quale turno per lo svolgimento della prova scritta.

Notifica ufficiale

La pubblicazione degli elenchi dei candidati e la loro esatta destinazione e il turno loro assegnato, da parte degli USR (Uffici Scolastici Regionali), per lo svolgimento della prova scritta, ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Richieste di alcune categorie di candidati

Dieci giorni prima del giorno fissato per la prova scritta, i candidati, affetti da patologie limitatrici dell’autonomia, che necessitano di assistenza e le candidate in stato di gravidanza o in allattamento, dovranno presentare la domanda all’USR di competenza accompagnata dalla relativa documentazione.

Cambio sede

Considerato che l’Amministrazione può rinviare le date di svolgimento della procedura per motivi organizzativi, mediante apposito avviso sul Portale Unico del reclutamento e sul sito istituzionale del Ministero, si consiglia ai candidati di verificare qualche giorno prima della data fissata se la sede ha subito dei cambiamenti.

Come presentarsi alla prova scritta

I candidati, devono presentarsi il giorno stabilito nella sede e nel turno loro assegnato, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, ancorché dovuta a caso fortuito o a causa di forza maggiore, comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale.