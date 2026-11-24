Nell’incontro del 13 novembre 2026 il personale ministeriale ha confermato ai sindacati di categoria che il concorso docenti 2027 seguirà le disposizioni previste dai decreti 205 e 206 del 2023. Prendono così forma i due bandi della procedura ordinaria, che metterà a disposizione 13.868 cattedre tra scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado.

Ripartizione dei posti: nessuna cattedra di sostegno per la secondaria

Il contingente complessivo di 13.868 posti è suddiviso in due grandi blocchi:

Scuola dell’infanzia e primaria: saranno messi a concorso 7.668 posti , distribuiti sia su posto comune sia su posto di sostegno;

saranno messi a concorso , distribuiti sia su posto comune sia su posto di sostegno; Scuola secondaria di I e II grado: non sono previsti posti per il sostegno, ma 6.200 cattedre destinate esclusivamente ai posti comuni.

Requisiti di accesso e finestra temporale per gli ITP

Possono partecipare al concorso i candidati in possesso di specifici titoli abilitanti in base all’ordine di scuola:

Scuola dell’infanzia e primaria: è richiesta la laurea abilitante in Scienze della Formazione Primaria oppure il diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002;

è richiesta la laurea abilitante in Scienze della Formazione Primaria oppure il diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002; Scuola secondaria: l’accesso è riservato a chi possiede la laurea congiunta all’abilitazione all’insegnamento;

l’accesso è riservato a chi possiede la laurea congiunta all’abilitazione all’insegnamento; Insegnanti Tecnico-Pratici (ITP): resta confermata la possibilità di accedere con il solo diploma specifico. Si tratta di un requisito transitorio valido fino al 31 dicembre 2027, grazie alla deroga prevista dal decreto 170/2026 in via di conversione in legge.

Le prove d’esame

La procedura selettiva prevede una prova scritta e una prova orale, ciascuna delle quali assegna un punteggio massimo di 100 punti (con soglia di superamento fissata a 70/100).

Prova scritta

La prova scritta computer-based, identica nella struttura per tutti i gradi d’istruzione, consisterà in 50 quesiti a risposta chiusa con 4 opzioni di risposta (di cui una sola corretta), così ripartiti:

10 quesiti di ambito pedagogico;

15 quesiti di ambito psicopedagogico, compresi gli aspetti legati all’inclusione scolastica;

15 quesiti di ambito metodologico-didattico, inclusa la valutazione;

5 quesiti sulla conoscenza della lingua inglese (livello B2);

5 quesiti sulle competenze digitali e sull’uso didattico delle tecnologie.

Prova orale

La prova orale mira a valutare la padronanza delle discipline e la capacità di progettazione didattica. Per tutti i candidati è prevista una lezione simulata su una traccia sorteggiata 24 ore prima dello svolgimento del colloquio, affiancata da una serie di domande sugli argomenti previsti dall’Allegato A del bando. Per la sola scuola secondaria, limitatamente ad alcune specifiche classi di concorso, si aggiungerà anche una prova pratica.

Valutazione dei titoli: fino a 50 punti in palio

Al punteggio ottenuto nelle prove d’esame si sommerà quello relativo ai titoli culturali e di servizio, fino a un tetto massimo di 50 punti. Nel dettaglio, la tabella di valutazione — che ha già ricevuto il parere positivo del CSPI — dovrebbe prevedere i seguenti punteggi principali:

Superamento di un precedente concorso ordinario nello stesso grado di istruzione: 15 punti;

nello stesso grado di istruzione: 15 punti; Abilitazione specifica conseguita tramite percorsi selettivi: 5 punti;

conseguita tramite percorsi selettivi: 5 punti; Eventuali altre abilitazioni: 12,50 punti;

12,50 punti; Specializzazione sul sostegno: 12,50 punti;

12,50 punti; Servizio specifico: 3 punti per ogni anno di insegnamento (in merito alle classi accorpate, il servizio prestato in una delle classi aggregate viene valutato come specifico anche sull’altra classe oggetto di accorpamento);

3 punti per ogni anno di insegnamento (in merito alle classi accorpate, il servizio prestato in una delle classi aggregate viene valutato come specifico anche sull’altra classe oggetto di accorpamento); Certificazioni linguistiche (rilasciate da enti accreditati): 3,75 punti per il livello C1 e 5 punti per il livello C2;

(rilasciate da enti accreditati): 3,75 punti per il livello C1 e 5 punti per il livello C2; Specializzazione sull’italiano L2: 3,75 punti.

A questi si aggiungono ulteriori titoli culturali valutabili, come ad esempio il dottorato di ricerca o i master universitari.