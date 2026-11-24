Si è tenuto il 23 novembre presso i locali del MIM l’incontro avente per oggetto l’informativa relativa alle consuete operazioni annuali che riguardano le GAE e le GPS oltre che agli elenchi regionali e i bandi di concorso con il contingente per il 2027/28:

Sono 13.868 i posti complessivamente previsti per i nuovi concorsi docenti illustrati dal Ministero dell’Istruzione e del Merito durante l’incontro del 23 novembre 2026.

Le disponibilità saranno così ripartite:

7.668 posti per la scuola dell’infanzia e primaria , sia su posto comune sia sul sostegno;

, sia su posto comune sia sul sostegno; 6.200 posti per la scuola secondaria di primo e secondo grado, esclusivamente su posto comune.

Per il sostegno nella scuola secondaria non saranno bandite nuove procedure concorsuali, in quanto risultano ancora attive le graduatorie dei precedenti concorsi.

L’Amministrazione ha inoltre precisato che i nuovi posti saranno banditi soltanto per le classi di concorso e le tipologie di posto per le quali non risultano aspiranti nelle graduatorie concorsuali vigenti.

La bozza dei bandi 2027

La Gilda degli Insegnanti ha pubblicato una bozza dei bandi relativi al concorso. Il concorso ha una struttura simile ai concorsi PNRR quindi le procedure per le singole classi di saranno affidate ai vari USR anche accorpando tra di loro le regioni.

I requisiti di accesso per la primaria infanzia

Laurea in scienza della formazione primaria

Diploma magistrale conseguito entro il 2001/02 (compreso il diploma magistrale di sperimentazione ad indirizzo linguistico

Per la sola scuola dell’infanzia, valgono anche i corsi triennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale (sempre se conseguite entro il 2001/02)

Il titolo di specializzazione per i posti di sostegno

Il possesso di titolo estero e richiesta di riconoscimento (partecipazione con riserva)

La partecipazione ai corsi di specializzazione non ancora conclusi. Sarà possibile iscriversi con riserva da sciogliere entro il 31 dicembre 2026

I requisiti per la scuola secondaria

Laurea magistrale o diploma AFAM di II livello valido per l’insegnamento della singola classe di concorso e un servizio almeno pari a 3 anni, negli ultimi 5, di cui almeno 1 sulla classe di concorso o posto

Abilitazione specifica sulla classe di concorso (anche per gli ITP)

Per gli ITP non abilitati, il bando prevede che possano partecipare al concorso coloro che hanno il titolo valido secondo la normativa vigente al momento della presentazione del bando (quindi basta il diploma)

Chi è in possesso di titolo estero e abbia fatto richiesta di riconoscimento, potrà partecipare al concorso con riserva

Chi sta seguendo i corsi di abilitazione/specializzazione e non li ha ancora conclusi, potrà iscriversi con riserva da sciogliere entro il 31 dicembre 2026.

La procedura

La procedura è composta da uno scritto ed un orale (+eventuali prove pratiche per alcune classi di concorso della scuola secondaria)

Lo scritto si compone di 50 domande a risposta multipla (1 su quattro risposte proposte) da svolgere al PC in 100 minuti:

10 quesiti ad ambito pedagogico

15 quesiti di ambito psicopedagogico e di aspetti relativi all’inclusione

15 quesiti di ambito metodologico didattico

5 quesiti sulla conoscenza della lingua inglese di livello B2

5 quesiti sulle competenze digitali e sull’uso didattico dei dispositivi elettronici multimediali

La prova orale è di natura disciplinare ed è comprensiva della presentazione di una lezione simulata e durerà circa 30 minuti per la primaria/infanzia, 45 minuti per la scuola secondaria. L’argomento della lezione simulata viene estratto dal candidato 24 ore prima della prova, le domande disciplinari al momento dell’orale.

Le prove si intendono superate con una valutazione almeno pari a 7/10. La commissione ha a disposizione 100 punti per lo scritto e altrettanti per l’orale (il minimo per il superamento delle prove sarà quindi pari a 70/100).

Ci saranno ulteriori 50 punti per la valutazione dei titoli culturali e di servizio. La graduatoria pubblicata conterrà un numero di candidati pari al contingente previsto per quella classe di concorso/posto e avrà validità triennale fermo restando il diritto dei vincitori a vedersi assegnato un posto a ruolo.

Oltre alla graduatoria, ci sarà anche l’elenco degli idonei in numero pari al 30% del contingente assegnato.

Le domande si presentano mediante il portale www. inpa.gov.it e prevedono un tributo di 10€ per ogni domanda presentata.

Operazioni annuali (Gae, Elenchi regionali e aggiuntivi Gps)

GaE

Come ogni anno sarà consentito a chi è inserito nelle GAE con riserva di poterla sciogliere qualora la sua richiesta di riconoscimento fosse andata a buon fine. Il termine ultimo per lo scioglimento è fissato al 30 giugno 2027.

Oltre all’acquisizione di titoli (abilitazione, specializzazione su sostegno o per i metodi di didattica differenziata) non ancora dichiarati, sarà anche possibile inserire l’eventuale diritto alla riserva dei posti previsti per legge. La domanda va presentata on line sul portale inpa.gov.it a partire dal 18 giugno fino al 2 luglio 2027

Elenchi regionali

Potranno presentare domanda di inserimento negli elenchi regionali di una sola regione, tutti coloro che hanno superato una procedura concorsuale ordinaria successiva al bando dell’ordinario 2020. Tale possibilità è consentita anche a coloro che hanno partecipato al concorso straordinario del 2020 (decreto intercompartimentale 510/20).

Chi fosse già titolare di una nomina a tempo indeterminato o a tempo determinato finalizzato al ruolo, è escluso da questa procedura.

Gli elenchi regionali sono suddivisi in base all’ordine cronologico di procedura concorsuale e, all’interno di ogni “fascia” si dà la precedenza a coloro che si inseriscono nella regione nella quale hanno superato il concorso. I punteggi sono determinati esclusivamente sulla base dei risultati delle prove scritte ed orali della procedura concorsuale.

Gli elenchi regionali potranno essere utilizzati solo al termine delle normali procedure di nomina sulla base delle graduatorie vigenti qualora rimanessero posti residui.

Elenchi aggiuntivi

Come ogni anno sarà possibile inserirsi negli elenchi aggiuntivi alla I fascia GPS da utilizzare in coda alla I fascia e con precedenza rispetto alla II, qualora si acquisissero titoli abilitanti o di specializzazione. Coloro che hanno presentato domanda di riconoscimento di un titolo estero, potranno richiedere l’inserimento negli elenchi aggiuntivi con riserva e potranno accettare nomine a tempo determinato con clausola risolutiva in caso di esito negativo della richiesta.

Si distinguono varie casistiche:

a) Se il docente è già inserito in una GPS, potrà inserire il nuovo titolo e passare dalla II fascia all’elenco aggiuntivo o direttamente negli elenchi aggiuntivi qualora il titolo riguardi una classe di concorso/posto non posseduto in precedenza. Il docente in questione non potrà quindi scegliere una provincia diversa da quella attuale e potrà inserirsi nelle graduatorie di istituto solo ed esclusivamente nel caso aggiungesse una nuova graduatoria (rimangono in piedi invece le scuole scelte dal docente all’atto dell’inserimento in II fascia)

b) Se il docente non fosse inserito in nessuna GPS, potrà procedere alla scelta della provincia per le GPS e delle 20 scuole per le graduatorie di istituto

Il punteggio è assegnato sulla base delle tabelle vigenti per lo scorso aggiornamento e saranno valutati solo ed esclusivamente titoli culturali e di servizio posseduti entro il 16 marzo 2026, data di scadenza dell’aggiornamento GPS 2026/28.

Sarà possibile inserirsi negli elenchi aggiuntivi con riserva in attesa del conseguimento del titolo a condizione che la riserva venga sciolta positivamente entro il 30 giugno 2027.

L’inserimento negli elenchi aggiuntivi comporta la cancellazione dalla II fascia GPS. Per quanto concerne la riserva dei posti, chi è già inserito in GPS potrà richiederne il riconoscimento qualora maturi i requisiti entro il 2 luglio 2027 e dovrà dichiarare di essere iscritto alle liste di collocamento obbligatorio previsto dalla legge 68 alla data di scadenza della domanda.