Il decreto scuola è ormai vicino alla conversione in legge. Il voto finale della Camera è atteso per mercoledì 25 novembre dalle ore 18. Il ministro dei Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ha posto oggi, 24 novembre, la questione di fiducia per l’approvazione definitiva, nell’Aula della Camera, del Dl, nel testo identico a quello licenziato dal Senato. Lo riporta Il Sole 24 Ore.

Successivamente l’Assemblea procederà alla discussione degli ordini del giorno al testo e al voto finale atteso tra la serata di domani e la mattina di giovedì prossimo, il 26. Il Dl va convertito in legge entro il 29 novembre.

Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, presente oggi, 24 novembre, a Firenze, ha risposto alle critiche in merito alle norme contenute nel decreto: “Sfido tutti gli autentici sostenitori dei diritti delle donne ad appoggiare il decreto Valditara che sarà votato giovedì perché su questo tema non possiamo dividerci altrimenti facciamo chiacchiere, raccontiamo menzogne e inganniamo i cittadini”, queste le sue parole, riportate da Toscana Tv.

Per il ministro, come riportato da La Nazione, “è un problema di integrazione autentica, non di discriminazione”. E a chi contesta la misura replica: “Chi afferma che è discriminazione o capisce poco, o è in malafede, o non conosce: se non conosce si informi prima di parlare”. Valditara precisa che il tetto “non riguarda gli stranieri in quanto tali”, ma gli studenti che non conoscono l’italiano, o lo parlano male. Le condizioni previste, assicura, saranno “molto precise, molto stringenti”, proprio per evitare che un ragazzo che conosce la lingua debba essere iscritto in un’altra scuola.

Secondo il ministro Valditara, come riportato da Ansa, “le nostre società non avrebbero accettato nemmeno 200 anni fa che una donna girasse per una strada o che una ragazza entrasse in una classe con il volto mascherato. Perché questo vuol dire annullare la personalità umana. Vuol dire che la donna è un essere di serie B, vuol dire che la donna non ha una identità”.

Il ministro ha collegato questo tema al tema della violenza di genere: “E’ ora di dirlo in modo chiaro e definitivo: l’educazione all’affettività l’hanno introdotta questo governo e questo ministro”, “nonostante le balle che vengono raccontate tutti i giorni dalla segretaria Elly Schlein fino all’ultimo consigliere comunale del Pd, di Avs, del M5s”, avviando “il primo grande percorso di formazione dei docenti che ha già coinvolto 4000 scuole, per educare i nostri giovani al contrasto della violenza di genere, per educare i nostri giovani al rispetto, a relazioni corrette ed equilibrate, all’empatia affettiva e relazionale”.

Tempi stretti per la conversione

Il decreto 170 del 30 settembre 2026 ha ottenuto il primo sì del Senato venerdì scorso, 20 novembre, non senza polemiche.

Il tetto agli stranieri e le altre misure

Resta dunque il limite del 30% di alunni stranieri per classe, un tetto che non si applica però a chi ha già raggiunto un’adeguata conoscenza dell’italiano. Il testo conferma anche i corsi di lingua per i genitori poco avvezzi all’italiano e il divieto di indossare burqa e niqab. Tra le novità figura inoltre l’estensione del Piano educativo individualizzato agli alunni con disabilità, oltre a nuove risorse per la formazione dei docenti.

L’analisi

Come ha spiegato Reginaldo Palermo, nella giornata del 23 novembre il provvedimento è stato preso in esame dalla Commissione Cultura e le cose non sono andate esattamente come si prevedeva. C’era in ballo l’emendamento di Forza Italia che mirava alla cancellazione della norma sui libri di testo introdotta al Senato e, per evitare che l’esame della modifica proposta dagli azzurri potesse creare un caso politico interno alla maggioranza, anche Fratelli d’Italia ha presentato alcuni emendamenti.

Alla fine tutti gli emendamenti sono stati ritirati e il presidente della Commissione, dovendo rispettare i tempi tecnici che impongono l’approvazione del decreto entro la fine della settimana, ha deciso di demandare ogni decisione all’aula della Camera. Poi si tratta di capire quali saranno i tempi tecnici perché l’aula dovrà approvare anche il decreto emendato dal Governo che non potrà fare altro che adottare il testo uscito dal Senato.

Tutto a posto, quindi? Assolutamente no, perché Forza Italia non intende recedere dal proposito di cancellare la disposizione sui libri di testo digitali. Nel tentativo di “salvare capra e cavoli” potrebbe così essere approvato un ordine del giorno che impegni il Governo a rimettere mano alla questione in un prossimo provvedimento legislativo.