Si è tenuto il 23 novembre presso i locali del MIM l’incontro avente per oggetto l’informativa relativa alle consuete operazioni annuali che riguardano le GAE e le GPS oltre che agli elenchi regionali e i bandi di concorso con il contingente per il 2027/28. Nel corso della diretta della Tecnica risponde live, l’esperto di normativa scolastica prof. Lucio Ficara, ha illustrato i numeri e tutte le informazioni principali:

“Sui concorsi siamo a buon punto. Come La Tecnica della Scuola aveva anticipato il mese scorso, il bando è praticamente pronto, è questione di qualche settimana, molto probabilmente prima delle vacanze natalizie si avrà il bando per il concorso, sia per la scuola infanzia e primaria (posti comuni e posti sostegno), sia per la scuola secondaria di primo e secondo grado (solo posti comuni). Questa è una novità perché non ci sono disponibilità per i posti di sostegno per la scuola secondaria, né di primo né di secondo grado”.

I numeri

“Sono 13.868 i posti banditi per le future immissioni in ruolo nell’anno scolastico 2027/28, dunque su 37mila immissioni in ruolo, 13.868 saranno i posti che verranno assegnati ai nuovi vincitori del prossimo concorso 2027, 7.668 di questi 13.868 posti saranno riferiti all’infanzia e alla scuola primaria, sia per i posti comuni, sia per i posti di sostegno, 6.200 invece alla secondaria di primo e secondo grado, solo posti comuni. Si potrà fare domanda in un’unica regione per singolo bando di concorso. Se per esempio una docente può avere titoli sia per l’accesso al bando della scuola di infanzia e primaria ma ha anche titolo ad accedere al bando della scuola secondaria di primo e secondo grado, può diversificare su due regioni. Il primo bando (infanzia e primaria) potrà scegliere una regione, per la secondaria se lo desiderasse, potrebbe scegliere una regione differente, oppure la stessa regione e convogliare tutto in un’unica regione. Però i bandi sono due, separati e distinti”.

Le classi di concorso

“Chiaramente saranno bandi a macchia di leopardo, non saranno disponibili in tutte le regioni e non saranno disponibili tutte le classi di concorso. Sarà bandito il concorso laddove è esaurita la graduatoria di merito di riferimento dei concorsi precedenti, per cui laddove c’è una classe di concorso esaurita, ci potrà essere il bando”.

“Alcune classi di concorso avranno più disponibilità, tipo la A027 Matematica e Fisica, la A026 Matematica o la A020 Fisica. Mentre altre classi di concorso saranno molto limitate, come per esempio la A046 Diritto ed Economia dove c’è un limite per il fatto che c’è una disponibilità limitata (le graduatorie di merito non sono esaurite). Il bando potrebbe uscire tra il 12 e il 25 dicembre”.